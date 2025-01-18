Украинский эксперт объяснил жителям Эстонии причины роста цен, которые связывают с поддержкой Украины

На вопрос, что бы он сказал жителям Эстонии, недовольным ростом цен и связывающим это с поддержкой Украины, украинский эксперт отметил, что между этими явлениями нет прямой связи.

„Ну, смотрите, я не уверен, что здесь есть прямая связь. Инфляция, которую мы наблюдали, особенно на её пике в 2022 году, была вызвана совсем другими факторами. Она не имеет никакого отношения к помощи Украине“, - говорит Фурса.

Он пояснил, что основными причинами инфляции являются долларовая инфляция, накапливавшаяся годами из-за активного печатания денег, а также антикризисные меры во время пандемии, когда в экономику вливались большие суммы.

„Так что связь между поддержкой Украины и инфляцией в Эстонии, на мой взгляд, отсутствует. Это совершенно разные явления“, - уверен эксперт.

Фурса отмечает, что российская пропаганда активно распространяет нарратив о том, что поддержка Украины якобы обходится Европейскому союзу очень дорого и влияет на цены на энергоносители. Однако, по его словам, это влияние сейчас минимально или полностью отсутствует, и если взглянуть на цены на газ, они вернулись к уровням, которые были до полномасштабного вторжения.

„Да, в 2022 году был резкий скачок, особенно в зимний период 2022–2023 годов. Но это была временная история, которая быстро стабилизировалась. Поэтому я совершенно не вижу связи между инфляцией в Эстонии и поддержкой Украины“, - отмечает Фурса.

Полностью интервью с Сергеем Фурсой можно прочитать здесь.

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