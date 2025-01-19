DELFI В УКРАИНЕ | ВИДЕО: Обстрелы, потеря конечностей, гибель гражданского — кадры с передовой о работе волонтера

По словам волонтера, один раз он вывозил коз из Волчанска. Предварительно об эвакуации животных договорился с главой семейства и хозяином угодья. Когда прибыл на место, его встретила супруга мужчины. Далее Вячеслав воспроизводит короткий разговор с женщиной.

„Мы вывозим не только людей, но и военную технику, — продолжает Вячеслав. — Вчера, например, мы вывозили поломанный военный автомобиль. 160 км в одну сторону мы ехали 4,5 часа, а обратно — целых 6 часов, потому что дорога была в ужасном состоянии“.

По словам Вячеслава, он понимает, что эти люди скорее всего уже никогда не вернутся в свои дома. „Для них вся эта бытовая техника, вещи, фотографии — это не просто предметы, это часть их истории. Это важно для них и финансово, и морально. Поэтому я им говорю: „Берите всё, что хотите, всё, что влезет““, — рассказывает волонтер.

Ильченко говорит, что выполняет эвакуации со звездочкой. „Эвакуация со звездочкой — это когда нужно вывезти животных или крупную бытовую технику, такую как двухметровые холодильники, стиральные машины, газовые плиты. Например, три козы, козёл и семеро козлят“, — поясняет он.

Большинство заявок на эвакуацию поступает через социальные сети, в частности, через TikTok и Instagram, где Вячеслав активно общается с людьми, нуждающимися в помощи. От так называемой простой эвакуации, когда нужно только вывезти людей, он отказывается, так как такую работу может выполнить любой доброволец, таких волонтеров достаточно много.

Если сравнивать весну 2022 года с нынешней ситуацией, то, по словам Вячеслава, сейчас эвакуация пошла на спад. Причина — большинство людей выехало с прифронтовых территорий.

На Купянском направлении продолжается наступление российской армии. И сейчас основные направления эвакуации, на которых работает Вячеслав, — это левый берег Оскола, а также такие села, как Ковшаровка, Новоосиново и Боровая. „Это те места, где люди уже на последней стадии эвакуации, у которых просто не осталось сил терпеть то, что происходит. Кругляковка, Загрызово, Двуречная — вот эти села находятся в зоне острых боевых действий“, — уточняет волонтер.

Ильченко не только занимается спасением людей, но и решает другие не менее важные задачи, включая перевозку животных и поврежденной военной техники.

Вячеслав: Где козы и козлята?

Женщина: На пастбище.

Вячеслав: Я же просил не кормить их до обеда, пока я не приеду!

Женщина: А может, ты приедешь вечером, они что, голодные будут?

Вячеслав: Ладно, давай грузите.

„Мы их погрузили. И понятно, что, пока мы едем, у коз проходят естественные процессы пищеварения. Когда мы приехали, были по колено в навозе. Ну, что делать? Ничего страшного, такое тоже бывает“, — рассказывает волонтер и улыбается.

Под обстрелами

Вячеслав говорит, что неоднократно попадал под обстрелы, в результате чего получил перелом ноги и три легкие контузии.

Мужчина уверен, что это не случайность, а россияне целенаправленно обстреливают волонтёров, используя дроны для координации ударов. При этом под огонь БПЛА, которые сбрасывают гранаты, попадают и гражданские. В качестве доказательства он показывает видео, на котором запечатлены двое супругов, которых он эвакуировал из Токаревки.

На видео мужчина, у которого нет левой ноги примерно до колена, а правая нога в гипсе.

„Ехали, сено везли на мотоблоке. Мотоблок с прицепом был загружен сеном. Мы ехали, а мотоблок сильно тарахтел, ничего не слышно было. Услышали только взрыв, который произошёл рядом, и после этого упали. Левая нога сразу лежала сбоку, держалась только на одном сухожилии. Правая нога ещё немного держалась на коже и мышцах, но не сильно. А левая вообще“, — рассказывает мужчина.

Затем в кадре появляется супруга мужчины на костылях, которая попала под обстрел вместе с ним. „Одна нога в осколках, а другая перебита и тоже в осколках“, — рассказывает о своём состоянии женщина.

„Для чего мы снимаем всё это? Мы понимаем, что оператор дрона, который управлял сбросом, прекрасно знал, что это были просто гражданские люди, которые везли сено“, — говорит Вячеслав.