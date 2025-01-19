DELFI В УКРАИНЕ | ВИДЕО: Обстрелы, потеря конечностей, гибель гражданского — кадры с передовой о работе волонтера
Харьковский волонтер Вячеслав Ильченко уже три года помогает эвакуировать людей с прифронтовых территорий. Ездить в горячие точки становится все сложнее из-за вражеских дронов, которые намеренно преследуют волонтеров и сбрасывают на них гранаты. Впрочем, из-за т.н. сбросов с БПЛА и обстрелов страдают и гражданские: теряют конечности, погибают. Вячеслав рассказывает об этом корреспонденту Delfi и предоставляет ряд видео из личного архива.
Ильченко не только занимается спасением людей, но и решает другие не менее важные задачи, включая перевозку животных и поврежденной военной техники.
На Купянском направлении продолжается наступление российской армии. И сейчас основные направления эвакуации, на которых работает Вячеслав, — это левый берег Оскола, а также такие села, как Ковшаровка, Новоосиново и Боровая. „Это те места, где люди уже на последней стадии эвакуации, у которых просто не осталось сил терпеть то, что происходит. Кругляковка, Загрызово, Двуречная — вот эти села находятся в зоне острых боевых действий“, — уточняет волонтер.
Эвакуация „со звездочкой“
Если сравнивать весну 2022 года с нынешней ситуацией, то, по словам Вячеслава, сейчас эвакуация пошла на спад. Причина — большинство людей выехало с прифронтовых территорий.
Большинство заявок на эвакуацию поступает через социальные сети, в частности, через TikTok и Instagram, где Вячеслав активно общается с людьми, нуждающимися в помощи. От так называемой простой эвакуации, когда нужно только вывезти людей, он отказывается, так как такую работу может выполнить любой доброволец, таких волонтеров достаточно много.
Ильченко говорит, что выполняет эвакуации со звездочкой. „Эвакуация со звездочкой — это когда нужно вывезти животных или крупную бытовую технику, такую как двухметровые холодильники, стиральные машины, газовые плиты. Например, три козы, козёл и семеро козлят“, — поясняет он.
По словам Вячеслава, он понимает, что эти люди скорее всего уже никогда не вернутся в свои дома. „Для них вся эта бытовая техника, вещи, фотографии — это не просто предметы, это часть их истории. Это важно для них и финансово, и морально. Поэтому я им говорю: „Берите всё, что хотите, всё, что влезет““, — рассказывает волонтер.
„Мы вывозим не только людей, но и военную технику, — продолжает Вячеслав. — Вчера, например, мы вывозили поломанный военный автомобиль. 160 км в одну сторону мы ехали 4,5 часа, а обратно — целых 6 часов, потому что дорога была в ужасном состоянии“.
По словам волонтера, один раз он вывозил коз из Волчанска. Предварительно об эвакуации животных договорился с главой семейства и хозяином угодья. Когда прибыл на место, его встретила супруга мужчины. Далее Вячеслав воспроизводит короткий разговор с женщиной.
Вячеслав: Где козы и козлята?
Женщина: На пастбище.
Вячеслав: Я же просил не кормить их до обеда, пока я не приеду!
Женщина: А может, ты приедешь вечером, они что, голодные будут?
Вячеслав: Ладно, давай грузите.
„Мы их погрузили. И понятно, что, пока мы едем, у коз проходят естественные процессы пищеварения. Когда мы приехали, были по колено в навозе. Ну, что делать? Ничего страшного, такое тоже бывает“, — рассказывает волонтер и улыбается.
Под обстрелами
Вячеслав говорит, что неоднократно попадал под обстрелы, в результате чего получил перелом ноги и три легкие контузии.
Мужчина уверен, что это не случайность, а россияне целенаправленно обстреливают волонтёров, используя дроны для координации ударов. При этом под огонь БПЛА, которые сбрасывают гранаты, попадают и гражданские. В качестве доказательства он показывает видео, на котором запечатлены двое супругов, которых он эвакуировал из Токаревки.
На видео мужчина, у которого нет левой ноги примерно до колена, а правая нога в гипсе.
„Ехали, сено везли на мотоблоке. Мотоблок с прицепом был загружен сеном. Мы ехали, а мотоблок сильно тарахтел, ничего не слышно было. Услышали только взрыв, который произошёл рядом, и после этого упали. Левая нога сразу лежала сбоку, держалась только на одном сухожилии. Правая нога ещё немного держалась на коже и мышцах, но не сильно. А левая вообще“, — рассказывает мужчина.
Затем в кадре появляется супруга мужчины на костылях, которая попала под обстрел вместе с ним. „Одна нога в осколках, а другая перебита и тоже в осколках“, — рассказывает о своём состоянии женщина.
„Для чего мы снимаем всё это? Мы понимаем, что оператор дрона, который управлял сбросом, прекрасно знал, что это были просто гражданские люди, которые везли сено“, — говорит Вячеслав.
По словам Вячеслава, у него нет специального защитного оборудования — РЭБов — против FPV-дронов. Однако он недавно получил разрешение на гладкоствольное оружие, что в нынешних условиях является достаточно проблематичным. По этому случаю друзья ему подарили восьмизарядный дробовик, который Вячеслав теперь всегда берет с собой на эвакуации. „Ты берёшь его и стреляешь по дронам, как по уточкам“, — с иронией рассказывает Вячеслав.
Эвакуация из Суджи
Вячеслав также помогает эвакуировать людей из российской Суджи, которая находится под контролем ВСУ.
„Наши ребята выводят их через Украину, отправляют в Беларусь, а из Беларуси везут в Курск. Вот такая эвакуация россиян происходит с Курщины“, — рассказывает волонтер. Однако, по его словам, он не знает подробностей о том, как именно осуществляется этот процесс и кто коммуницирует между украинской и белорусской стороной. Вячеслав пояснил, что сам был лишь частью этой цепи помощи.
На эвакуации с четвероногим другом
На все эвакуации Вячеслав ездит вместе со своей собакой, которая прибилась к нему во время одной из эвакуаций в апреле 2022 года. Тогда Харьков еще находился под огневым контролем россиян, когда в город прилетали снаряды с РСЗО.
„Мы возили гуманитарную помощь на окраину города. Как-то приехали со стороны Чугуева. Я вышел из машины и оставил дверь открытой. Когда вернулся, эта собака сидела на водительском сиденье и смотрела на меня. Ну как её не заберешь?“ — задаёт риторический вопрос Вячеслав.
Он признаёт, что на тот момент к собакам был достаточно индифферентен. Сейчас же собака живет у него дома. „Она оказалась очень послушной и умной“, — отмечает он.
Мотивация
Несмотря на все опасности, Вячеслав продолжает свою работу. „Первые месяцы войны я хотел идти воевать, но меня отговорили сами военные. Они сказали, что я могу делать большее, помогая на фронте в качестве волонтера“, — рассказал он.
По его словам, именно его помощь военным, а также постоянные просьбы людей, нуждающихся в эвакуации, стали главным стимулом продолжать работу.
Из-за интенсивности работы у Вячеслава практически не остается времени на заботу о своём здоровье. Однако в ближайшие три дня ему предстоит отдых, так как нужно ремонтировать машину, на которой он эвакуирует людей.
„Моя машина пережила столько, что теперь ползёт на коленях и как бы говорит: „Помогите, спасите“. Завтра я поставлю её на ремонт, мне нужно 2-3 дня. Я не могу их выделить, но в этот раз поставлю машину на ремонт и таким образом сам немного отдохну, займусь своим здоровьем, потому что мне уже 40 с плюсом, и, как я понимаю, пора начинать следить за собой“, — говорит Вячеслав.
Если вы хотите оказать Вячеславу помощь, можно сделать это по этой ссылке. Оплата принимается через Apple Pay и Google Pay. Также можно связаться с Вячеславом напрямую в Instagram.