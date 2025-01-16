СЕЙЧАС | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии проигрывает Польше, пропустив в меньшинстве (1:2)

Как и в матче с Южной Кореей, эстонские хоккеисты начали игру против Польши активно, быстро организовав несколько бросков по воротам соперника. К середине первого периода игра немного выровнялась, и польская команда стала угрожать воротам Эстонии опасными контратаками. Несмотря на территориальное преимущество и 8 бросков по воротам в первом периоде, эстонцы не смогли создать действительно опасных моментов, даже при двух удалениях у соперника.

Второй период начался с равной борьбы, и команды поочередно создавали опасные моменты. На 6-й минуте польская команда имела отличный шанс выйти вперед, но вратарь сборной Эстонии Георг Владимиров совершил великолепное спасение при выходе один на один.

К середине периода инициативу перехватили поляки. После силового приема произошла небольшая стычка, в результате которой эстонский нападающий Артем Абельянов заработал двухминутное удаление. Спустя минуту удаление последовало за Никласом Силдре. Эстонская сборная, оставшись в меньшинстве, долго выдерживала натиск соперника, но на 12-й минуте Максимилиан Давид вывел польскую команду вперед, реализовав большинство.

Концовка второго периода также сложилась для эстонцев неудачно: после пропущенной шайбы команда еще дважды оказалась в меньшинстве, в основном занимаясь обороной своих ворот. На последних секундах наши хоккеисты пытались сравнять счет, но безуспешно. Несмотря на частые удаления, эстонская команда нанесла во втором периоде 11 бросков по воротам, в то время как поляки — всего 5.

Третий период эстонские хоккеисты начали с агрессивных атак, однако сразу же сравнять счет не удалось. Они продолжали создавать моменты и наносить броски по воротам, но на 11-й минуте польская команда удвоила свое преимущество. Отличился Тимотеуш Петражицкий, установивший счет 2:0 в пользу Польши. Эстонские хоккеисты не ослабляли натиск на ворота поляков, и на 16-й минуте Артем Орлов сократил отставание до одной шайбы

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