СЕЙЧАС | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии проигрывает Польше, пропустив в меньшинстве (1:2)
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ близится к завершению чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд первого дивизиона (группа В). В четвёртом туре сборная Эстонии играет с командой Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе eestihoki.tv.
Как и в матче с Южной Кореей, эстонские хоккеисты начали игру против Польши активно, быстро организовав несколько бросков по воротам соперника. К середине первого периода игра немного выровнялась, и польская команда стала угрожать воротам Эстонии опасными контратаками. Несмотря на территориальное преимущество и 8 бросков по воротам в первом периоде, эстонцы не смогли создать действительно опасных моментов, даже при двух удалениях у соперника.
Второй период начался с равной борьбы, и команды поочередно создавали опасные моменты. На 6-й минуте польская команда имела отличный шанс выйти вперед, но вратарь сборной Эстонии Георг Владимиров совершил великолепное спасение при выходе один на один.
К середине периода инициативу перехватили поляки. После силового приема произошла небольшая стычка, в результате которой эстонский нападающий Артем Абельянов заработал двухминутное удаление. Спустя минуту удаление последовало за Никласом Силдре. Эстонская сборная, оставшись в меньшинстве, долго выдерживала натиск соперника, но на 12-й минуте Максимилиан Давид вывел польскую команду вперед, реализовав большинство.
Концовка второго периода также сложилась для эстонцев неудачно: после пропущенной шайбы команда еще дважды оказалась в меньшинстве, в основном занимаясь обороной своих ворот. На последних секундах наши хоккеисты пытались сравнять счет, но безуспешно. Несмотря на частые удаления, эстонская команда нанесла во втором периоде 11 бросков по воротам, в то время как поляки — всего 5.
Третий период эстонские хоккеисты начали с агрессивных атак, однако сразу же сравнять счет не удалось. Они продолжали создавать моменты и наносить броски по воротам, но на 11-й минуте польская команда удвоила свое преимущество. Отличился Тимотеуш Петражицкий, установивший счет 2:0 в пользу Польши. Эстонские хоккеисты не ослабляли натиск на ворота поляков, и на 16-й минуте Артем Орлов сократил отставание до одной шайбы
Турнирная таблица:
До матча:
С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — соревнуются за единственную путёвку в Дивизион IA, второй по значимости уровень. Команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион IIA.
В третьем туре сборная Эстонии U20 одержала первую победу на чемпионате, обыграв Южную Корею со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).
Эстонцы активно начали матч: на 9-й минуте Давид Тимофеев открыл счёт, а через три минуты Роланд Лухт удвоил преимущество. Южнокорейцы ответили голом Ву-Хён Квона на 17-й минуте. Во втором периоде Макс Вялья и Максим Бурков довели счёт до 4:1. В третьем периоде Чэ Су Мин сократил разрыв, но Артем Орлов и Давид Тимофеев закрепили победу Эстонии, установив итоговый счёт.
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии потерпела поражение от Украины (1:8). Эстонцы начали активно, но быстро уступили 0:2, а к концу второго периода счёт стал 5:0. В третьем периоде украинцы увеличили отрыв, и лишь в концовке Артем Орлов забросил шайбу для Эстонии.
Во втором матче Эстония проиграла Японии (3:7). Эстонцы открыли счёт на второй минуте, но японцы быстро вышли вперёд. Травма вратаря Эстонии усугубила ситуацию, и, несмотря на попытки сократить отставание, Япония победила, забросив в пустые ворота в конце.
Сегодня сборная Эстонии встретится с Польшей, занимающей последнее место в группе с одним очком. Эстония находится на четвёртой позиции с тремя очками. Победа обеспечит эстонской команде 6 очков и сохранение места в дивизионе, но в случае поражения судьба команды решится в последнем туре.
У поляков результаты пока неудачные: поражения от Италии (4:7) и Украины (0:3), а также ничья с Японией (6:6), завершившаяся поражением в овертайме.
Сборные Эстонии и Польши встречались шесть раз: наши хоккеисты одержали две победы, дважды уступили в овертайме и дважды проиграли в основное время. На прошлом чемпионате мира Эстония обыграла Польшу со счётом 3:0, что помогло занять итоговое четвёртое место.
Календарь игр сборной Эстонии:
11 января
12 января
14 января
16 января
Эстония – Польша. Начало в 19:30
17 января
Италия– Эстония. Старт в 19:30