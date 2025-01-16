Литовцы рулили международной наркомафией, сотрудничая с могущественным мексиканским картелем

Теперь известно, что главными фигурантами конкретной сети контрабанды наркотиков были сын известного в Литве покойного миллионера и совершенно неизвестный житель Алитуса, в молодости проходивший по делу об угоне грузовика.

Оба регулярно ездили в Южную Америку, где налаживали связи с местными преступниками, в том числе с печально известным мексиканским картелем Синалоа, не только крупнейшим в своей стране, но активным и в остальной части Латинской Америки. Если говорить коротко, то бизнес заключался в покупке кокаина, а затем организации контрабанды этого наркотика в Европу, спрятанного в грузах фруктов.