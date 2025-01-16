ЧП и криминал
16.01.2025, 21:45

Литовцы рулили международной наркомафией, сотрудничая с могущественным мексиканским картелем

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Витенис Мишкинс
Задержание литовцев в Колумбии
Задержание литовцев в Колумбии
ФОТО: Полиция Колумбии

Осенью прошлого года в ходе международной операции в Колумбии был арестован литовец, руководивший невероятной по масштабам операцией по контрабанде наркотиков. Предполагается, что он организовал контрабанду наркотиков из Южной Америки в Европу, а конкретные обвинения, обнародованные в октябре, связаны с попыткой контрабандным путем вывезти около 30 килограммов кокаина. Портал Delfi выяснял, что это за литовец и кто его подельники.

Теперь известно, что главными фигурантами конкретной сети контрабанды наркотиков были сын известного в Литве покойного миллионера и совершенно неизвестный житель Алитуса, в молодости проходивший по делу об угоне грузовика.

Оба регулярно ездили в Южную Америку, где налаживали связи с местными преступниками, в том числе с печально известным мексиканским картелем Синалоа, не только крупнейшим в своей стране, но активным и в остальной части Латинской Америки. Если говорить коротко, то бизнес заключался в покупке кокаина, а затем организации контрабанды этого наркотика в Европу, спрятанного в грузах фруктов.

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