16.01.2025, 21:45
Литовцы рулили международной наркомафией, сотрудничая с могущественным мексиканским картелем(5)
ФОТО: Полиция Колумбии
Осенью прошлого года в ходе международной операции в Колумбии был арестован литовец, руководивший невероятной по масштабам операцией по контрабанде наркотиков. Предполагается, что он организовал контрабанду наркотиков из Южной Америки в Европу, а конкретные обвинения, обнародованные в октябре, связаны с попыткой контрабандным путем вывезти около 30 килограммов кокаина. Портал Delfi выяснял, что это за литовец и кто его подельники.
Теперь известно, что главными фигурантами конкретной сети контрабанды наркотиков были сын известного в Литве покойного миллионера и совершенно неизвестный житель Алитуса, в молодости проходивший по делу об угоне грузовика.
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