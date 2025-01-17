УТРО СУББОТЫ!!! Коробейник ответил соцдему: ваша партия умалчивает о налоговых льготах для богатых

В своей статье социал-демократ Марк Герассименко попытался „развенчать“ экономическую политику Центристской партии. Однако по мнению Андрея Коробейника, заместителя председателя финансовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия), вместо развенчания его статья является комбинацией выдумок и манипуляций.