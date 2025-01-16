Более 50 жалоб! Департамент предупреждает потребителей о недобросовестном эстонском интернет-магазине

Судя по содержанию жалоб, потребители не получили товары, заказанные ими на сайте summ.ee. Продавцом товара является компания LPTRADE OÜ, и хотя первоначально товар обещают доставить или вернуть деньги, в дальнейшем на запросы потребителей ответа не поступает или приходят просто автоматические ответы. Продавец также не предоставил департаменту объяснений в ходе процедуры рассмотрения споров потребителей и добровольно не удовлетворил предъявленные ему требования.

Если продавец не выполнил заказ в отведенный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе может быть отправлено, например, по электронной почте. Поскольку продавец может выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, задержка более чем на несколько дней не является оправданной. Если продавец не выполняет условия договора, не поставляет заказанный товар, не реагирует на претензии потребителя и не возвращает ему предоплату при отказе от договора, это является серьезным нарушением прав потребителя и потребительских договоров.

Департамент советует потребителям знать о проблемах с продавцом и учитывать все риски, прежде чем делать заказ в интернет-магазине LPTRADE OÜ на сайте summ.ee или по другим каналам. Потребители, имеющие претензии к продавцу, также имеют право обратиться в суд с претензиями посредством ускоренного производства по платежному поручению или подачи искового заявления. Судебные решения подлежат исполнению, если у продавца есть имущество. Перед обращением в суд необходимо направить претензию продавцу в письменном виде или в форме, которая может быть воспроизведена в письменном виде (например, по электронной почте).

Более подробную информацию о подаче жалоб и заявлений можно найти на сайте Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.

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