ВИДЕО | Дерби Ида-Вирумаа в чемпионате Эстонии по футзалу завершилось ничьей, а вратаря „Силлы“ отвезли в больницу

Действующий чемпион Эстонии по футзалу, команда „Силла“, захватила лидерство в матче с „Фениксом“ на 12-й минуте благодаря точному удару Давида Мендозы из Венесуэлы. Вскоре, на 16-й минуте, Елисей Захаров сравнял счёт с пенальти, и команды ушли на перерыв при ничейном счёте 1:1.

Второй тайм начался с трагичного инцидента: на 47-й минуте вратарь „Силлы“ Алексей Федотов, пытаясь выбить мяч, столкнулся с соперником и ударился головой о землю, а затем о нижнюю часть ограждения трибуны. После этого был объявлен перерыв на 15 минут, и Федотов был срочно доставлен в больницу, но, по информации на момент публикации статьи, он уже был выписан домой. Об этом пишет Soccernet.

Руководитель „Силлы“ Артём Машинистов ранее обращал внимание на эту проблему.

Используемые в зале в Йыхви перила не совсем подходят для игровых видов спорта. Я на это обращал внимание и раньше“, - рассказал в четверг, 16 января, в разговоре с Rus.ERR руководитель „Силлы“ Артём Машинистов.

Федотов был доставлен в больницу, но, к счастью, серьезных повреждений у него не обнаружили. Вратарь отделался сильным ушибом плеча и травмой уха, хотя ситуация могла закончиться гораздо более трагично. Машинистов выразил надежду, что из инцидента будут сделаны необходимые выводы. В настоящее время неясно, сколько времени потребуется для полного восстановления Федотова, но он пропустит некоторое время, поскольку команда не готова рисковать его здоровьем.

После возобновления игры „Силла“ вновь вышла вперёд, когда Мендоза забил свой второй гол на 26-й минуте, а на 32-й минуте Григорий Мицук увеличил преимущество команды. Однако „Феникс“ не сдался, и на 36-й минуте Вадим Великанов сократил отставание, а спустя две минуты Захаров сделал счёт 3:3, установив окончательный результат матча.

Матч в записи (момент инцидента на 1:07:30):

На данный момент, в чемпионате Эстонии по футзалу, команда „Силла“, набрав 16 очков в 10 играх, занимает 4-е место в турнирной таблице. „Феникс“ с таким же количеством матчей, но 10 очками, располагается на 6-й позиции. Лидером чемпионата является команда „Нарва Юнайтед“, которая набрала 25 очков.

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