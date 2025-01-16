Не берите у этой фирмы кредит! Финансовая инспекция отозвала лицензию Kinnistulaen OÜ

Лицензия была признана недействительной, так как Kinnistulaen OÜ (регистрационный код 12567781) неоднократно нарушали положения регулирующих правовых актов. Кредитор не ответил на запросы Финансовой инспекции, а компания в течение многих лет не подвергалась внутреннему контролю. Кроме того, Kinnistulaen OÜ неоднократно не представляла годовые отчеты к установленному сроку, а у руководителя компании, по мнению Финансовой инспекции, отсутствует безупречная деловая репутация.

Kinnistulaen OÜ больше не имеет права оказывать услуги, для которых требуется лицензия кредитора и ипотечного кредитора.

Компания была основана в 2013 году, и ее основной деятельностью является кредитование. Членом правления Kinnistulaen OÜ является Алексей Баранов.

В 2023 году оборот компании составил ноль евро, а чистая прибыль - 28 014 евро. Годом ранее компания была в минусе на 24 907 евро. В конце 2024 года у компании также не было сотрудников.

В прошлом году, 16 сентября Финансовая инспекция вынесла предписание Kinnistulaen OÜ, обязывающее фирму представить инспекции аудированный годовой отчет за 2023 год. Также она должна была представить в Финансовую инспекцию копию отчета присяжного аудитора, предложение и решение о распределении прибыли или покрытии убытков, а также выписку из протокола общего собрания о решении утвердить или не утвердить годовой отчет.

Финансовый год указанных кредитных организаций начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. По закону они должны были представить в Финансовую инспекцию отчет за 2023 финансовый год и соответствующие документы в течение двух недель после общего собрания акционеров, т.е. не позднее 14 июля 2024 г.

На момент вынесения предписания Kinnistulaen OÜ и несколько других фирм не предоставили Финансовой инспекции аудированные годовые отчеты или другие упомянутые выше документы.

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