ИССЛЕДОВАНИЕ | В Эстонии трети людей трудоспособного возраста не хватает денег, чтобы копить на пенсию
Общий объём добровольных пенсионных фондов в прошлом году значительно вырос, и всё больше людей осознают необходимость пенсионных накоплений – число людей, присоединившихся к третьей пенсионной ступени, увеличилось на 17 200, до 220 000 в прошлом году, но большинство людей трудоспособного возраста всё ещё не откладывают деньги на третью ступень. Однако треть людей, не откладывающих на пенсию, говорят, что не могут отложить деньги на старость.
Опрос, проведённый в прошлом году исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, показал, что у жителей Эстонии ситуация примерно такая же, как и в Литве, где 29% людей заявили, что не могут позволить себе откладывать деньги на пенсию. В Латвии этот показатель ещё выше – 39%.
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, финансовое положение является самым большим препятствием для людей в возрасте 40-49 лет – 37% людей не имеют достаточно денег, чтобы откладывать на пенсию. В более молодых возрастных группах эта доля составляет менее 30%, а в возрастной группе 50-65 лет – 32%.
„Вызывает некоторое беспокойство тот факт, что такая большая доля людей, находящихся в расцвете сил, не может позволить себе откладывать деньги, хотя это самое подходящее время для того, чтобы обеспечить себе пенсию“, – говорит Вахур Мадиссон. „Если 40-летний человек, получающий сегодня среднюю зарплату в Эстонии, будет откладывать около 6% своей зарплаты, или 100 евро в месяц, то его инвестиции в третью ступень составят более 70 000 евро за 25 лет, учитывая долгосрочную среднегодовую доходность“.
В то же время, по словам Мадиссона, вполне понятно, что стремительный рост цен во всех сферах жизни в последние годы в сочетании с уже состоявшимся и намечающимся повышением налогов затруднит для многих людей возможность откладывать деньги на будущее.
„Однако есть и положительный момент: в последние годы интерес людей к накоплению на пенсию возрос, причём как в плане увеличения взносов во вторую ступень, так и в плане накоплений в третьей ступени“, – говорит фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid. „Задуматься о пенсии стоит всем, независимо от возраста, и начинать можно с небольших сумм – главное, выработать привычку и думать о будущем“.
Часто пересмотр и оптимизация повседневных расходов может помочь сформировать привычку к сбережениям. „Например, можно подумать об отказе от некоторых услуг, таких как потоковое вещание или платное приложение для смартфонов, которыми вы пользовались только один раз или очень редко“, – говорит Мадиссон.
Опрос также показал, что, помимо экономических обстоятельств, 33% людей в качестве причины отказа от накоплений называют отсутствие веры в то, что третья ступень является безопасным и выгодным вложением. И снова наиболее скептически настроена возрастная группа 40-49 лет – 43%.
„Страх перед третьей ступенью как перед небезопасной инвестицией, конечно, необоснован. Управляющие фондами инвестируют средства фондов как на мировых, так и на балтийских денежных рынках. Знаковым в этом отношении стал 2024 год, когда общий объем эстонских фондов третьей ступени вырос на 45%, до 890 миллионов евро, благодаря благоприятным глобальным ветрам на мировых финансовых рынках“, – сказал фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid.
Исследовательская компания Norstat провела в прошлом году по заказу Luminor опрос о пенсионных накоплениях во всех трёх странах Балтии. В Эстонии было опрошено 1003 человека в возрасте от 18 до 65 лет.
Инвестиции в пенсионный фонд могут принести владельцу пая как прибыль, так и убытки, и нет никакой гарантии, что вложенная в пенсионный фонд сумма останется нетронутой или вырастет. Прошлые результаты деятельности пенсионных фондов не являются обещанием или указанием на будущие результаты. При необходимости обратитесь за советом к специалисту.