ИССЛЕДОВАНИЕ | В Эстонии трети людей трудоспособного возраста не хватает денег, чтобы копить на пенсию

Опрос, проведённый в прошлом году исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, показал, что у жителей Эстонии ситуация примерно такая же, как и в Литве, где 29% людей заявили, что не могут позволить себе откладывать деньги на пенсию. В Латвии этот показатель ещё выше – 39%.

По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, финансовое положение является самым большим препятствием для людей в возрасте 40-49 лет – 37% людей не имеют достаточно денег, чтобы откладывать на пенсию. В более молодых возрастных группах эта доля составляет менее 30%, а в возрастной группе 50-65 лет – 32%.

„Вызывает некоторое беспокойство тот факт, что такая большая доля людей, находящихся в расцвете сил, не может позволить себе откладывать деньги, хотя это самое подходящее время для того, чтобы обеспечить себе пенсию“, – говорит Вахур Мадиссон. „Если 40-летний человек, получающий сегодня среднюю зарплату в Эстонии, будет откладывать около 6% своей зарплаты, или 100 евро в месяц, то его инвестиции в третью ступень составят более 70 000 евро за 25 лет, учитывая долгосрочную среднегодовую доходность“.

В то же время, по словам Мадиссона, вполне понятно, что стремительный рост цен во всех сферах жизни в последние годы в сочетании с уже состоявшимся и намечающимся повышением налогов затруднит для многих людей возможность откладывать деньги на будущее.

„Однако есть и положительный момент: в последние годы интерес людей к накоплению на пенсию возрос, причём как в плане увеличения взносов во вторую ступень, так и в плане накоплений в третьей ступени“, – говорит фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid. „Задуматься о пенсии стоит всем, независимо от возраста, и начинать можно с небольших сумм – главное, выработать привычку и думать о будущем“.