ФОТО | Эстонец отправился отдыхать в Египет и пропал. Полиция продолжает поиски и просит помощи!

Полиция просит у общественности помощи в поисках 52-летнего мужчины, который в конце октября покинул Эстонию и направился в длительный отпуск в Египет. Однако с декабря он перестал выходить с родственниками выходить на связь и его точное местонахождение за границей неизвестно.

По словам близких, в конце октября Вайдо отправился в длительный отпуск в Египет, где сначала остановился в городе Хургада. Мужчина сказал родственникам, что пробудет там по крайней мере до Рождества или дольше. Хотя изначально мужчина общался с близкими по телефону раз в неделю, а также был активен в социальных сетях, с декабря связаться с ним больше не удавалось

Насколько известно полиции, мужчина не возвращался в Эстонию и, скорее всего, все еще находится в Египте. Чтобы определить его местонахождение, полиция также попыталась связаться с отелем, где мужчина останавливался в последний раз, но пока это результатов не дало. Работа по установлению местонахождения Вайдо продолжается.

Полиция просит всех, кто контактировал с изображенным на фотографиях мужчиной или знает о нем что-либо, видел его за границей или общался с ним каким-либо иным образом, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации, которой вы располагаете. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

Помните, что от ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.