ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ проигрывает греческому топ-клубу

„Калев“ начал матч уверенно, ведя 10:8 после первых четырёх минут. Однако затем последовал рывок ПАОКа 14:0, и калевцы не смогли набрать очков в течение четырёх с половиной минут. К концу первой четверти хозяева вели со счётом 24:12.