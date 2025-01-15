15.01.2025, 12:28
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ проигрывает греческому топ-клубу
ПАОК vs „Калев/Крамо“ 24:12; 23:22; 21:15;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, столичный баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против греческого ПАОК. Игра начнется в 20:15, а ее прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Калев“ начал матч уверенно, ведя 10:8 после первых четырёх минут. Однако затем последовал рывок ПАОКа 14:0, и калевцы не смогли набрать очков в течение четырёх с половиной минут. К концу первой четверти хозяева вели со счётом 24:12.
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