Баскетбол
15.01.2025, 12:28

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ проигрывает греческому топ-клубу

 
ПАОК vs „Калев/Крамо“ 24:12; 23:22; 21:15;
„Калев/Крамо“ - ПАОК
„Калев/Крамо“ - ПАОК
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, столичный баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против греческого ПАОК. Игра начнется в 20:15, а ее прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Калев“ начал матч уверенно, ведя 10:8 после первых четырёх минут. Однако затем последовал рывок ПАОКа 14:0, и калевцы не смогли набрать очков в течение четырёх с половиной минут. К концу первой четверти хозяева вели со счётом 24:12.

Во второй четверти „Калев“ сократил разрыв до пяти очков (25:30), но ПАОК быстро восстановил двузначное преимущество, завершив первую половину со счетом 47:34.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии