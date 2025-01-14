14.01.2025, 17:20
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ обыгрывает команду „Тартуского университета“
„Садам“ vs „Тартуский университет“ 23:27; 26:25; 24:15
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский клуб „Садам“ примет дома команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:00, и его смогут смотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
В первой четверти тартуская команда вырвалась вперед на 11 очков (21:10), но хозяева площадки смогли сократить отставание, завершив четверть со счетом 23:27. Во второй четверти игра оставалась напряженной, и команда из Пярну впервые вышла вперед. На большой перерыв гости ушли с минимальным преимуществом — 52:49.
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