СЕЙЧАС | Первая победа на молодежном ЧМ по хоккею? Сборная Эстонии уверенно обыгрывает Южную Корею (4:1)

Эстонские хоккеисты активно начали первый период, создав несколько опасных моментов у ворот соперника с первых минут игры. Счет был открыт на 9-й минуте: Давид Тимофеев, получив точный пас от Егора Проскурина, хладнокровно вышел один на один с вратарем и безупречно реализовал момент. В отличие от прошлой игры с Японией, где после заброшенной шайбы наши игроки быстро пропускали, на этот раз команда уверенно действовала в обороне. Уже через три минуты Артем Абельянов увеличил преимущество хозяев турнира, удвоив счет.

Однако концовка первого периода прошла под диктовку южнокорейской команды. Соперники организовали серию опасных атак, но уверенная игра вратаря Георга Владимирова позволяла эстонцам сохранять свои ворота в неприкосновенности. На 17-й минуте Ву-Хён Квон все же сумел пробить оборону и сократить разрыв в счете, оживив интригу в матче.

Второй период продолжался в том же ключе: эстонские хоккеисты уверенно контролировали игру, большую часть времени владея шайбой, но долго не удавалось увеличить разрыв в счете. Южнокорейские хоккеисты время от времени выбегали в контратаки, но безуспешно. Лишь в середине периода Макс Вялья, получив точный пас от Никиты Антонова, сумел реализовать свой момент и удвоить преимущество эстонской сборной. Поймав кураж, хозяева турнира не стали останавливаться на достигнутом и уже через три минуты Максим Бурков довел счет до более комфортного, сделав его крупным.

До матча:

С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — борются за единственную путевку во второй по значимости Дивизион IA. Команда, которая займет последнее место, опустится в четвертый Дивизион IIA.