Новый антирекорд: в прошлом году родились на тысячу детей меньше, чем годом ранее

Близнецов родилось 142 пары, из них 35 пар мальчиков, 54 пары девочек и 53 смешанных пар. Был зарегистрирован один случай рождения тройни.

В Таллинне зарегистрировано 3219 рождений, в Харьюмаа 1475, на Хийумаа 61, в Ида-Вирумаа 624, в Йыгевамаа 199, в Ярвамаа 188, в Ляэнемаа 127, в Ляэне-Вирумаа 411, в Пылвамаа 160, в Пярнумаа 618, в Рапламаа 242, на Сааремаа 220, в Тартумаа 1400, в Валгамаа 157, в Вильяндимаа 334 и в Вырумаа 211.

В прошлом году самыми популярными именами у девочек были: София, Миа, Эмилия, Оливиа, Саара, Эмма, Эва, Арабелла, Нора и Ленна. Мальчиков чаще всего называли: Марк, Хуго, Оливер, Себастиан, Арон, Робин, Леон, Оскар, Давид, Маркус, Мирон и Расмус.

В 2024 году заключено 5775 браков, из них 290 священниками. Расторгнуто 2793 брака. Фамилию или имя изменили 2314 человек, из них только имя сменили 552 человека, новую фамилию взял 1491 человек, а имя и фамилию изменил 171 человек.

В прошлом году было зарегистрировано 15 596 случаев смерти.

В декабре прошлого года зарегистрировано 732 рождения ребенка, родились 375 мальчиков и 357 девочек. На свет появились 12 пар близнецов, из них одна пара мальчиков, семь пар девочек и четыре смешанных пар. Заключены 354 брака, расторгнуты — 232. Зарегистрировано 1 328 смертей. Новое имя взяли 189 человек.

В 2023 году было зарегистрировано 10 721 рождение, 5 822 брака (из них священниками — 303), разводов было 2523, смертей 15 832. Новое имя получили 2 219 человек.

Действия, связанные с гражданским состоянием

Все местные самоуправления регистрируют рождения и выдают первичные справки о рождении.

Местные самоуправления уездных центров регистрируют рождения и смерти, заключают и расторгают браки, выдают данные из регистра народонаселения, справки и т.д.