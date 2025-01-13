13.01.2025, 16:58
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ проигрывает команде первой лиги
Баскетбольная школа Рейнара Халлика vs „Кейла Кулбет“ 21:24; 26:18;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии по баскетболу баскетбольная школа Рейнара Халлика с командой „Кейла Кулбет“. Матч начнется в 19:00, и его прямая трансляция будет доступна для всех подписчиков Delfi.
Для „Кейла Кулбет“ последние матчи в эстоно-латвийской лиге сложились неудачно: команда потерпела болезненные поражения от „Огре“ (82:85), Латвийского университета (69:71), „Лиепая“ (77:78) и „Садама“ (96:98). В результате, с семью победами и десятью поражениями, „Кейла Кулбет“ занимает десятое место в Optibet лиге, деля эту позицию с другими командами.
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