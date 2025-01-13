ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ проигрывает команде первой лиги

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии по баскетболу баскетбольная школа Рейнара Халлика с командой „Кейла Кулбет“. Матч начнется в 19:00, и его прямая трансляция будет доступна для всех подписчиков Delfi.