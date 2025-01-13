Баскетбол
13.01.2025, 16:58

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ проигрывает команде первой лиги

 
Баскетбольная школа Рейнара Халлика vs „Кейла Кулбет“ 21:24; 26:18;
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии по баскетболу баскетбольная школа Рейнара Халлика с командой „Кейла Кулбет“. Матч начнется в 19:00, и его прямая трансляция будет доступна для всех подписчиков Delfi.

Для „Кейла Кулбет“ последние матчи в эстоно-латвийской лиге сложились неудачно: команда потерпела болезненные поражения от „Огре“ (82:85), Латвийского университета (69:71), „Лиепая“ (77:78) и „Садама“ (96:98). В результате, с семью победами и десятью поражениями, „Кейла Кулбет“ занимает десятое место в Optibet лиге, деля эту позицию с другими командами.

В то же время баскетбольная школа Рейнара Халлика демонстрирует отличные результаты в Первой лиге, где удерживает второе место с 11 победами и двумя поражениями.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии