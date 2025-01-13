Правовая комиссия поддержала назначение Астрид Аси на должность генерального прокурора

Председатель правовой комиссии Андре Ханимяги сообщил, что, по оценке комиссии, Астрид Аси – хороший кандидат, так как имеет обширный опыт работы в суде и в прокуратуре. Комиссия также уверена, что Аси приложит все усилия для того, чтобы еще больше повысить эффективность работы прокуратуры. „Ответы кандидата позволили комиссии убедиться в том, что Аси могла бы стать тем человеком, который сможет укрепить организацию, умеет ставить приоритеты и работает во имя того, чтобы производство велось максимально быстро и эффективно“, – сказал Ханимяги.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста сказала, что предложила должность Астрид Аси, так как та имеет два магистерских диплома в сфере юриспруденции, при этом один из них – в сфере ИТ, в то время как вызовы в настоящий момент в числе прочего связаны именно с развитием цифровых технологий и киберпреступностью. Министр также отметила богатый опыт Аси в сфере управления, в том числе в качестве руководителя Нарвского суда, а также опыт работы прокурором и высокий уровень доверия к ней в округе, так как Аси была назначена вершить правосудие и над другими судьями.