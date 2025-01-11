Баскетбол
11.01.2025, 16:20

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Главный аутсайдер эстоно-латвийской лиги проигрывает „Калеву/Крамо“

 
КБШ VS „Калевом/Крамо“ 27:32; 21:28; 13:26;
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) сыграет дома против столичного клуба „Калев/Крамо“. Начало матча в 18:00, а прямую трансляцию смогут увидеть все подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ занимает второе место в лиге с 12 победами и 3 поражениями, в то время как Кейлаская баскетбольная школа, имеющая лишь одну победу в 15 играх, располагается на последней, 16-й позиции.

В декабре, когда клубы встретились в Таллинне, „Калев/Крамо“ одержал убедительную победу над КБШ со счётом 122:48.

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