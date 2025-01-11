ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто одержит победу в дерби двух университетов?

Команда „Тартуского университета“ занимает 4-е место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея в активе 11 побед и 5 поражений. „ТалТех/Алексела“ располагается на 8-й позиции с 8 победами и 10 поражениями.