ЧП и криминал
11.01.2025, 10:38

В Ласнамяэ пропала 82-летняя Марье

 
Марье
Марье
ФОТО: Erakogu

Полиция просит помочь в розыске пожилой женщины, которая покинула свой дом в Ласнамяэ и чье местонахождение до сих пор неизвестно.

Сегодня утром родственники сообщили, что 82-летняя Марье ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестное время. Неизвестно, куда она пошла и когда покинула свой дом. Женщина вышла из дома, не взяв с собой никаких личных вещей. Поскольку такое поведение необычно для пожилой женщины, обеспокоенные родственники обратились в полицию за помощью в ее поисках.

Рост Марье — 172 см, она худощавого телосложения. Выходя из дома, она, возможно, была одета в бежевую куртку и розовую шляпу.

Если кто-либо видел женщину на фотографии, просьба сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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