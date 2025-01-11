11.01.2025, 10:38
В Ласнамяэ пропала 82-летняя Марье
ФОТО: Erakogu
Полиция просит помочь в розыске пожилой женщины, которая покинула свой дом в Ласнамяэ и чье местонахождение до сих пор неизвестно.
Сегодня утром родственники сообщили, что 82-летняя Марье ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестное время. Неизвестно, куда она пошла и когда покинула свой дом. Женщина вышла из дома, не взяв с собой никаких личных вещей. Поскольку такое поведение необычно для пожилой женщины, обеспокоенные родственники обратились в полицию за помощью в ее поисках.
Рост Марье — 172 см, она худощавого телосложения. Выходя из дома, она, возможно, была одета в бежевую куртку и розовую шляпу.
Если кто-либо видел женщину на фотографии, просьба сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.