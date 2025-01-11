В Ласнамяэ пропала 82-летняя Марье

Сегодня утром родственники сообщили, что 82-летняя Марье ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестное время. Неизвестно, куда она пошла и когда покинула свой дом. Женщина вышла из дома, не взяв с собой никаких личных вещей. Поскольку такое поведение необычно для пожилой женщины, обеспокоенные родственники обратились в полицию за помощью в ее поисках.