В магазинах Selver получение документа теперь дешевле, чем в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны
Начиная с 1-го января 2025 г. заказ выдачи ID-карты и паспорта в магазин Selver обойдется дешевле, чем в зал обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.
В 2024 г. в магазины Selver было заказано 39 067 документов, что составляет 9% от общего количества выданных документов. Возможностью получения документов в магазинах Selver наиболее активно пользовались жители Рапламаа (14%), Вильяндимаа (12%), Харьюмаа (12%) и Тартумаа (10%).
Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам ожидает, что популярность заказов выдачи документов в магазинах Selver возрастет, так как начиная с 2025 года получение документа в магазине станет дешевле его выдачи в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны. „Так, например, взрослому, который подает ходатайство о выдаче ID-карты в среде самообслуживания и в качестве места получения указывает Selver, документ вместе с госпошлиной и платой за услугу, назначаемой магазином, обойдется в 32,3 евро. Если заказать получение документа в зале обслуживания, за ID-карту нужно будет заплатить 35 евро,“ - пояснила она.
„Selver - хорошая альтернатива для людей, ходатайствующих о выдаче документа, так как, кроме экономии, получение документа в магазине удобнее и менее затратно по времени. На сегодняшний день в каждом уезде Эстонии есть хотя бы один магазин Selver, и во многих городах - по несколько магазинов, в которые можно заказать документ. Получение документа в Selver - более гибкий вариант, так как магазины, в отличие от залов обслуживания Департамента полиции и погранохраны, работают каждый день до позднего вечера, включая выходные,“ - добавила Абрам.
Самыми популярными местами выдачи документов среди магазинов Selver в прошлом году были магазины, находящиеся в Харьюмаа. На первом месте Kadaka Selver, куда было заказано 2186 документов, следуют Järve (1968) и Kakumäe Selver (1866) соответственно. В других местах Эстонии более 1000 документов было выдано в Тарту в Anne (1696), Veeriku (1246) и Ringtee Selver (1235), а также в Rapla Selver (1060).
В общей сложности в 2024 г. было подано 458 099 ходатайств о выдаче удостоверяющего личность документа, из них 254 505 ID-карт, 81 242 паспорта и 93 866 карт вида на жительство. Граждане Эстонии подали в прошлом году в общей сложности 287 387 ходатайств о выдаче документа, 63% из которых было подано в среде самообслуживания Департамента полиции и погранохраны.
„С каждым годом доля подачи ходатайств в Интернете растет, потому что в среде самообслуживания подать ходатайство удобнее, выгоднее и быстрее. Если у человека есть подходящая фотография, действительные отпечатки пальцев и образец подписи, то благодаря магазинам Selver можно весь процесс от подачи ходатайства о выдаче документа до его получения проделать, ни разу не посетив зал обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Этой возможностью воспользовались уже тысячи людей,“ - сказала Абрам.
Самые активные пользователи системы самообслуживания живут в Тартумаа (71%) и Харьюмаа (71%). Самым молодым человеком, за которого в прошлом году в среде самообслуживания было подано ходатайство о выдаче документа, был однодневный ребенок, а самому старшему, подавшему ходатайство таким образом, было 103 года. Наибольшей популярностью подача ходатайств в среде самообслуживания пользуется среди людей в возрасте 35-44 лет. Среднее время подачи ходатайства в Интернете составляет 5 минут. Среднее время ожидания в залах обслуживания составило 31 минуту, а подача там ходатайства занимала 10 минут.
Документ можно заказать более чем в 40 магазинов Selver и в 18 бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии. Магазины, в которых можно получить документы, указаны на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.