Суд: опубликованным в Facebook видео Калле Грюнталь нарушил закон о защите личных данных

Таллиннский административный суд установил, что податель жалобы явно нарушил неприкосновенность частной жизни другого лица (чиновника Министерства социальных дел), опубликовав в Facebook видеозапись, содержащую телефонный разговор между Грюнталем и чиновником. В видеоролике было указано имя чиновника и слышен его голос. В конце разговора чиновник раскрыл личную информацию о состоянии своего здоровья. Запись просмотрели более 33 000 человек, она собрала 944 репостов и 205 комментариев, некоторые из которых содержали личные нападки на чиновника. В комментариях также была опубликована фотография чиновника.

AKI обязала Калле Грюнталя удалить видео или изменить его таким образом, чтобы оно не содержало личные данные. Например, изменить голос или заменить ответы транскрипцией. Кроме того, было вынесено предупреждение о штрафе: если Калле Грюнталь не выполнит предписание, то за каждое нарушение его можно наказать штрафом в размере до 1000 евро. Грюнталь обжаловал постановление AKI в Таллиннском административном суде.

Таллиннский административный суд постановил, что публикация такого видео квалифицируется как обработка личных данных. Хотя чиновник не предоставил возражений относительно ведения записи, он пояснил, что с обнародованием своих данных не согласен. Согласно общему постановлению по защите данных (GDPR), для обработки личных данных должно иметься четкое правовое основание, которого у подателя жалобы в данном случае не было.

Заявитель утверждал, что публикация видео была частью его обязанностей по парламентскому надзору, поскольку он хотел привлечь внимание к возможным нарушениям чиновником должностных обязанностей. Суд отклонил этот довод, постановив, что парламентский контроль осуществляется в форме, установленной законом, а не посредством личных сообщений в социальных сетях. Такая деятельность не была связана с конституционными обязанностями Рийгикогу как учреждения и не давала заявителю права обрабатывать личные данные без согласия субъекта данных.