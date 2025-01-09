Мониторинг Департамента образования: первый год перехода на эстонский язык обучения проходит успешно

В ноябре 2024 года специалисты Департамента образования провели основательный мониторинг, в рамках которого посетили 46 детских садов, а также 1-е и 4-е классы в 20 школах. В ходе визитов был проанализирован учебный процесс во всех переходных классах и группах детских садов, чтобы получить объективную оценку адаптации учеников и учителей, выявить возможные проблемы и собрать данные для дальнейших действий.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, переход проходит лучше, чем ожидалось, однако в будущем ожидаются и другие испытания. „Первые шаги были обнадеживающими, но настоящий вызов нас ждет в следующем учебном году, когда 2-е и 5-е классы также перейдут на эстонский язык обучения, и Таллинну снова потребуется большое количество новых учителей. В то же время мы надеемся, что как можно больше педагогов, участвующих в языковых курсах с отсрочкой до августа 2025 года, успешно сдадут экзамен на уровень B2“, – сказал Яшин. Он добавил, что город предложит как можно больше языковых и методических курсов для всех желающих и будет сотрудничать с Институтом эстонского языка. Кроме того, с сентября Таллинн повысит зарплату учителям, что также поможет руководителям школ привлекать педагогов.

„К концу учебного года мы хотим получить точное представление об уровне знаний учеников 4-х классов по эстонскому языку и предметным дисциплинам, а также об их душевном здоровье. На основе этого мы сможем сделать первые выводы об успешности процесса перехода. Поиск учителей для школ и детских садов был лишь первым шагом на долгом пути“, – отметил Яшин.