Мониторинг Департамента образования: первый год перехода на эстонский язык обучения проходит успешно
Первый мониторинг, проведенный Таллиннским департаментом образования, показал, что переход на эстонский язык обучения во всех муниципальных школах и детских садах города проходит преимущественно гладко. Несмотря на то, что ученики достаточно хорошо адаптируются к новой языковой среде, учителям все же необходима дополнительная методическая поддержка.
В ноябре 2024 года специалисты Департамента образования провели основательный мониторинг, в рамках которого посетили 46 детских садов, а также 1-е и 4-е классы в 20 школах. В ходе визитов был проанализирован учебный процесс во всех переходных классах и группах детских садов, чтобы получить объективную оценку адаптации учеников и учителей, выявить возможные проблемы и собрать данные для дальнейших действий.
По словам вице-мэра Алексея Яшина, переход проходит лучше, чем ожидалось, однако в будущем ожидаются и другие испытания. „Первые шаги были обнадеживающими, но настоящий вызов нас ждет в следующем учебном году, когда 2-е и 5-е классы также перейдут на эстонский язык обучения, и Таллинну снова потребуется большое количество новых учителей. В то же время мы надеемся, что как можно больше педагогов, участвующих в языковых курсах с отсрочкой до августа 2025 года, успешно сдадут экзамен на уровень B2“, – сказал Яшин. Он добавил, что город предложит как можно больше языковых и методических курсов для всех желающих и будет сотрудничать с Институтом эстонского языка. Кроме того, с сентября Таллинн повысит зарплату учителям, что также поможет руководителям школ привлекать педагогов.
„К концу учебного года мы хотим получить точное представление об уровне знаний учеников 4-х классов по эстонскому языку и предметным дисциплинам, а также об их душевном здоровье. На основе этого мы сможем сделать первые выводы об успешности процесса перехода. Поиск учителей для школ и детских садов был лишь первым шагом на долгом пути“, – отметил Яшин.
Результаты мониторинга показывают, что в первых классах обучение проходит плавно и на эстонском языке, серьезных проблем не возникло. Учителя активно поддерживают детей и помогают развивать их языковые навыки. В то же время в четвертых классах возникла необходимость в более эффективном применении методики интегрированного обучения предметам и языку (LAK-обучение). В связи с этим учителям рекомендовано принять участие в методических курсах в Таллиннском доме учителя или в Институте эстонского языка.
Таллиннский департамент образования подведет итоги процесса перехода в конце учебного года. Особое внимание будет уделено языковым навыкам, предметным знаниям и душевному здоровью учащихся 4-х классов. Для этого город разрабатывает целенаправленный план действий и выделяет необходимое финансирование, чтобы обеспечить продолжительный и эффективный мониторинг развития учеников и переходного процесса.
Нехватка учителей-предметников – одна из главных проблем, которая может остро проявиться при переходе пятых классов на эстонский язык обучения. Также предстоит решить ситуацию с сотней учителей с уровнем языка B1, которые продолжают преподавать на русском языке последние годы и получили отсрочку сдачи экзамена на уровень B2 до августа 2025 года. Большинство из этих педагогов уже участвует в языковых курсах, которые поддерживает город, выделяя на это 130 000 евро.
Кроме того, город продолжает масштабную кампанию по поиску педагогов, чтобы обеспечить достаточное количество учителей-предметников с уровнем эстонского языка не ниже C1. Также в этом году будет досрочно начато повышение заработной платы учителей и организованы методические курсы, чтобы обеспечить педагогам необходимую поддержку в процессе перехода.