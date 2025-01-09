Эстонский теннисист дал бой португальцу, но не сумел выйти в основную сетку Australian Open

Первый сет прошел в равной борьбе до счета 4:4, после чего Фария сделал брейк и уверенно завершил партию в свою пользу — 6:4.

Во втором сете Лаял взял подачу соперника при счете 3:2, а затем сделал еще один брейк, уверенно выиграв сет со счетом 6:2.

Решающим моментом третьей партии стал брейк Фарии при счете 3:3. Португалец удержал преимущество и завершил матч победой — 6:4, 2:6, 6:4. Матч длился 2 часа 9 минут.

Фария подал 15 эйсов, допустив 9 двойных ошибок, а Лаял ответил 7 эйсами и 5 ошибками. Реализация брейк-пойнтов у обоих составила 40% (2 из 5). По активно выигранным мячам Фария лидировал (44:24), но допустил больше невынужденных ошибок (38 против 29). Итог: Лаял выиграл 91 розыгрыш, а Фария — 89.

В первом круге квалификации 21-летний Марк Лаял (ATP 234) разгромил 9-го сеяного Михаила Кукушкина (ATP 109) из Казахстана со счетом 6:0, 6:2. Матч длился час, за который Лаял подал шесть эйсов, реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов и допустил лишь одну двойную ошибку.

Букмекеры считали фаворитом 37-летнего Кукушкина, бывшего 39-й ракеткой мира, но эстонец уверенно одержал победу в их первой очной встрече.

Во втором круге квалификации Марк Лаял (ATP 234) одержал волевую победу над японцем Сё Симабукуро (ATP 194) со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4. Матч продолжался более двух часов.

В первом сете Лаял вел 2:1, но уступил пять геймов подряд. Во втором сете упорная борьба завершилась тай-брейком, где эстонец оказался сильнее. В решающем сете Лаял сделал брейк при счете 2:2 и удержал преимущество до конца.

Ранее Лаял лишь однажды выступал в основной сетке турнира серии „Большого шлема“ — летом прошлого года он успешно прошел квалификацию на Уимблдон. Однако жребий оказался неудачным: в первом круге эстонец встретился с действующим чемпионом турнира, испанцем Карлосом Алькарасом, которому уступил. Алькарас позже защитил свой титул.

Основная часть Открытого чемпионата Австралии стартует 12 января в Мельбурне.

Общий призовой фонд турнира составит 96,5 млн австралийских долларов (около 60 млн долларов США), что на 12% больше по сравнению с 2024 годом. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,5 млн австралийских долларов (примерно 2,2 млн долларов США) каждый. Призовые увеличены на всех стадиях соревнований.

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