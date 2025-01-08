СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ гонится за первой победой в новом году дома в матче с „Лиепая“

Команда „Кейла Кулбет“ (7-8), тренируемая Пеэпом Пахвом, занимает восьмое место в турнирной таблице объединённой эстонско-латвийской баскетбольной лиги. На седьмом месте расположилась латвийская „Лиепая“ с результатом 8 побед и 8 поражений.

„Кейла Кулбет“ подходит к сегодняшнему матчу с двухматчевой серией поражений: в конце прошлого года команда проиграла „Огре“ на выезде со счётом 82:85, а в первом матче 2025 года уступила „Латвийскому университету“ со счётом 69:71.