Баскетбол
08.01.2025, 17:46

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ гонится за первой победой в новом году дома в матче с „Лиепая“

 
Начало в 19:30
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Кейла Кулбет“ примет на своей площадке латвийскую команду „Лиепая“. Матч начнётся в 19:30, и его прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.

Команда „Кейла Кулбет“ (7-8), тренируемая Пеэпом Пахвом, занимает восьмое место в турнирной таблице объединённой эстонско-латвийской баскетбольной лиги. На седьмом месте расположилась латвийская „Лиепая“ с результатом 8 побед и 8 поражений.

„Кейла Кулбет“ подходит к сегодняшнему матчу с двухматчевой серией поражений: в конце прошлого года команда проиграла „Огре“ на выезде со счётом 82:85, а в первом матче 2025 года уступила „Латвийскому университету“ со счётом 69:71.

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