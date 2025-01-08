08.01.2025, 17:46
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ гонится за первой победой в новом году дома в матче с „Лиепая“
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Кейла Кулбет“ примет на своей площадке латвийскую команду „Лиепая“. Матч начнётся в 19:30, и его прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
Команда „Кейла Кулбет“ (7-8), тренируемая Пеэпом Пахвом, занимает восьмое место в турнирной таблице объединённой эстонско-латвийской баскетбольной лиги. На седьмом месте расположилась латвийская „Лиепая“ с результатом 8 побед и 8 поражений.
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