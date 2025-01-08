Баскетбол
08.01.2025, 17:02

МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“, отчаянно нуждавшийся в победе, обыграл румынский клуб

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В среду, 8 января, таллиннский „Калев/Крамо“ одержал победу в третьем матче второго группового этапа Еврокубка ФИБА, обыграв румынский клуб „Орадя“ со счетом 83:75.

„Калев/Крамо“ уверенно начал матч, быстро выйдя вперед со счетом 21:8. Хозяева смогли немного сократить отставание, и первая четверть завершилась в пользу гостей — 24:16. Во второй четверти преимущество „Калева“ стабилизировалось на уровне десяти очков, и благодаря точному броску Лимета Бёклера команда ушла на большой перерыв с преимуществом 46:35.

В третьей четверти румынская „Орадя“ заметно усилила защиту, что позволило сократить разрыв сначала до четырех очков (49:45), а затем до двух (57:55). Тем не менее, „Калев/Крамо“ сумел завершить четверть на позитивной ноте, увеличив отрыв до 64:57.

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