Баскетбол
08.01.2025, 16:06

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ играет с „Виймси“

 
„ТалТех“ vs „Виймси“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „ТалТех/Алексела“ примет на своем паркете команду „Виймси“. Начало матча запланировано на 18:30, и все подписчики Delfi смогут следить за игрой в прямом эфире.

Столичный клуб „ТалТех“, занимающий 10-е место в турнирной таблице с 7 победами и 10 поражениями, завершает длительный игровой перерыв. Последний матч команда провела 21 декабря, уступив рижскому ВЭФу со счётом 52:82. Ассистент тренера Крис Киллинг отметил, что пауза позволила команде восстановиться, провести тренировки и внести корректировки для улучшения игровой формы. Сегодня „ТалТех“ проведёт третью встречу в сезоне против „Виймси“, который, по словам Киллинга, является непростым соперником, несмотря на их проблемы с травмами.

Команда „Виймси“ под руководством Вальдо Липса выиграла 4 из 17 матчей. В новом году они уже сыграли одну игру, уступив пярнускому „Садаму“ со счётом 70:80. Липс подчеркнул, что его команда не смогла выступить в полном составе в этом сезоне, однако настрой остаётся боевым.

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