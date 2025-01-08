ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ играет с „Виймси“

Столичный клуб „ТалТех“, занимающий 10-е место в турнирной таблице с 7 победами и 10 поражениями, завершает длительный игровой перерыв. Последний матч команда провела 21 декабря, уступив рижскому ВЭФу со счётом 52:82. Ассистент тренера Крис Киллинг отметил, что пауза позволила команде восстановиться, провести тренировки и внести корректировки для улучшения игровой формы. Сегодня „ТалТех“ проведёт третью встречу в сезоне против „Виймси“, который, по словам Киллинга, является непростым соперником, несмотря на их проблемы с травмами.