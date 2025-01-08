Финские власти сочли дефекты Eagle S настолько серьезными, что запретили продолжить путь

Инспекторы Агентства транспортной безопасности Traficom выявили серьезные недостатки на судне Eagle S, которое подозревается в повреждении кабеля Estlink 2.

По этой причине эксплуатация арестованного Финляндией судна запрещена до устранения выявленных проблем.

Всего было выявлено 32 недостатка, три из которых названа серьезными. Они касаются пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции насосного отделения.

– Судно имеет такие дефекты, что эксплуатация его не допускается до устранения недостатков, – заявили в надзорном органе.

По сообщению финских властей, исправление недостатков потребует внешней помощи и займет некоторое время.

Многие проблемы возникли из-за недостаточного соблюдения системы управления безопасностью.

Пока неясно, сколько времени Eagle S придется провести в порту, прежде чем ему разрешат продолжить путь.

Ранее Yle выяснило , что последний раз подобная проверка танкера проводилась осенью 2023 года в Гане.

Руководитель морского департамента Traficom Санна Соннинен заявила на пресс-конференции, что проверка не связана с подозрениями в преступлениях.В Traficom уточнили, что владельцу судна сообщили о результатах проверки.

Прежде чем судно сможет покинуть Финляндию, экипаж должен продемонстрировать, что найденные недостатки устранены или представлен план их немедленного исправления.В ведомстве оценили, что часть недостатков можно исправить в Финляндии. Однако не все из них, возможно, получится устранить на месте, и есть вероятность того, что судно придется отправить в другое место для ремонта. Судно не предназначено для передвижения в зимних условиях Судно, по мнению Traficom, в настоящее время не представляет экологической угрозы.

За последний год кабели в Балтийском море и Финском заливе были повреждены трижды. В ноябре 2024 был поврежден коммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно Newnew Polarbear повредило газопровод Balticconnector и кабели связи.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить