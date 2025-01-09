Новости Эстонии
09.01.2025, 10:55

Как минимум 60 учеников из трех школ будут одновременно посещать один и тот же урок математики. Педагог: „У меня больше сомнений, чем веры в этот проект“

 
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В ответ на нехватку преподавателей Таллиннский департамент образования весной запустит пилотный проект „Усиленный учитель“ – онлайн-курсы по математике для учеников 7-9 классов. Предполагается, что такие онлайн-уроки будут проходить одновременно для как минимум 60 учеников из трех разных школ по всей Эстонии. Однако некоторые преподаватели уже выражают опасения относительно эффективности такого формата.

В конце декабря завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе, в рамках которого отбирали учителей для формирования команд из 3-5 человек. Эти команды будут разрабатывать онлайн-курсы по выбранным темам в рамках изучения математики. Три победившие команды получат финансовую поддержку в размере 8000 евро на создание курса.

RusDelfi спросил Диану Яшину, учителя математики из Эхтеской гуманитарной гимназии, как она оценивает перспективы такого проекта. „У меня больше сомнений, чем чем веры в него, – признается педагог. – Думаю, что такой формат может подойти только очень мотивированным детям, с подготовкой выше среднего. Но было бы здорово, если бы все получилось так, как запланировано“.

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