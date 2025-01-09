09.01.2025, 10:55
Как минимум 60 учеников из трех школ будут одновременно посещать один и тот же урок математики. Педагог: „У меня больше сомнений, чем веры в этот проект“
ФОТО: | Delfi Meedia
В ответ на нехватку преподавателей Таллиннский департамент образования весной запустит пилотный проект „Усиленный учитель“ – онлайн-курсы по математике для учеников 7-9 классов. Предполагается, что такие онлайн-уроки будут проходить одновременно для как минимум 60 учеников из трех разных школ по всей Эстонии. Однако некоторые преподаватели уже выражают опасения относительно эффективности такого формата.
В конце декабря завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе, в рамках которого отбирали учителей для формирования команд из 3-5 человек. Эти команды будут разрабатывать онлайн-курсы по выбранным темам в рамках изучения математики. Три победившие команды получат финансовую поддержку в размере 8000 евро на создание курса.
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