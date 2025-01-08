В Таллинн приедут лучшие фигуристы Европы, братья Селевко и Петрыкина будут бороться за высокие места

В Таллинн приезжают, среди прочих, действующие чемпионы Европы в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

В мужском одиночном катании фаворитами являются французы — Адам Сяо Хим Фа, который выиграл два последних титула чемпионата Европы, и Кевин Аймоз. Оба спортсмена в этом сезоне показывают отличные результаты и являются лидерами рейтинга.

Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко, которые занимают 9-е и 10-е места в рейтинге, основанном на результатах сезона. Однако сразу три фигуриста, находящихся перед Михаилом Селевко, имеют незначительное преимущество. Таким образом, можно ожидать напряженной борьбы за медали в Таллинне среди почти десяти спортсменов, в том числе и двух эстонских фигуристов.

Соревнования по мужскому одиночному катанию начнутся 30 января в 13:00, а произвольная программа и определение победителей - 1 февраля в 18:00.

В женском одиночном катании на чемпионате Европы Эстонию представляет Нина Петрыкина. Ее лучший результат этого сезона - 187,57 балла, что является шестым местом в рейтинге. Высокие баллы в этом сезоне набрали Лара Наки Гутман из Италии (198,49 балла) и двукратная чемпионка Европы Анастасия Губанова из Грузии (195,91 балла).

Победительница предыдущего чемпионата Европы Луна Хендрикс, которая провела только одно соревнование в этом сезоне, в настоящий момент не входит в топ-6.

Женское одиночное катание начнется в первый день чемпионата Европы, 29 января, в 17:00. Произвольная программа женщин начнется 31 января в 18:00.

В танцах на льду основная борьба за титул, вероятно, развернется между итальянской парой Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые выиграли два последних чемпионата Европы, и британской парой Лилой Фир и Льюисом Гибсоном, которые в последние годы завоевывали серебро.

В парном катании на чемпионате Европы не примет участие итальянская пара Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе, победившая на последнем чемпионате Европы, из-за травмы. Фаворитами, вероятно, станут немецкие фигуристы Минерва Фабиенна Хасет и Никита Володин, победившие на финале Гран-при сезона.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить