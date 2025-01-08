Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенское

Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство на словенское, что подтверждается данными на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

С 30 ноября 2024 года Валерий Гонтарь выступает под флагом Словении. После смены гражданства лыжник уже принял участие в 13 заездах.

Валерий Гонтарь, ранее заявлявший о намерении перейти в национальную сборную другой страны, официально получил словенское гражданство и готовится выступать под новым флагом. Этот шаг связан с его стремлением продолжить карьеру на высоком уровне и открыть новые возможности для развития. Последний раз он участвовал в российских соревнованиях в сезоне 2019/20, а в составе сборной России выступал только на Универсиадах, где в 2017 году завоевал две золотые медали.

Бывший россиянин Валерий Гонтарь больше не поднимался на подиум, а его лучшим результатом после серебра в Планице стало 11-е место на 20-километровом масс-старте классическим стилем в немецком Обервизентале.

В 2022 году в российских СМИ ходили слухи о возможном переходе Валерия Гонтаря в сборную Украины. Однако спортсмен опроверг эти предположения, заявив, что никогда не имел украинского гражданства и не планировал выступать за эту страну.

Еще в 2022 году Валерий Гонтарь говорил, что переехал в Европу и намерен остаться там.

„Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем. Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз“, — цитировало тогда Гонтаря Dagbladet.

С марта 2022 года российские и белорусские лыжники лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) после полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси.

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