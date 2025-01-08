Как разойтись без проблем? В Эстонии заявление о разводе можно подавать в электронном виде

В декабре 2024 года жителям Эстонии была предоставлена возможность подавать заявление о разводе в электронном виде, теперь не надо идти в бюро записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Разработала решение фирма Net Group.

Подано уже 165 заявлений

Как сказала Энель Пунгас, руководитель отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел, хотя услуга действует недавно, люди уже достаточно хорошо информированы о ней.

„К настоящему времени уже более половины заявлений о расторжении брака подано в электронном виде. Всего с декабря по 6 января было подано 310 заявлений о разводе, 165 из них через э-обслуживание“, — сказала Пунгас.

„С 2 января 2025 года можно расторгнуть брак на основании заявления, поданного через э-обслуживание. До сегодняшнего дня пока не расторгнут ни один брак на основании э-заявления, — уточнила Пунгас, по словам которой при подаче э-заявления супругам не обязательно присутствовать в одном помещении. — После подачи заявления предоставляется срок на обдумывание — 30 дней. За это время люди спокойно взвесят свое решение“.

По словам Прийта Конго, руководителя фирмы Net Group, разработавшей приложение, новая электронная услуга объединит данные пользователя и ЗАГСа и создаст заявление о расторжении брака, которое сможет обработать сотрудник ЗАГСа. Кроме того, услуга позволит снизить нагрузку на сотрудников ЗАГСа, так как пользователи смогут забронировать прием у сотрудника ЗАГСа в режиме реального времени.

Как добавил Конго, при создании электронной услуги, позволяющей расторгнуть брак, пришлось решать несколько сложных технических задач.