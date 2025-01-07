ВМС Швеции подтвердили: якорь судна Eagle S найден и поднят со дна Финского залива

Якорь танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на дне моря. ВМС Швеции подтвердили информацию Yle, согласно которой якорь был поднят шведским судном HMS Belos. ВМС Финляндии сообщили 5 января, что шведское спасательное судно для подлодок помогает финнам в подводных операциях.

Якорь теперь находится в распоряжении финских властей, и его сегодня начнут тщательно исследовать.

По данным Yle, якорь был найден на большой глубине, до 80 метров. Информация о точной локации не распространяется.

Центральная криминальная полиция подозревает, что якорем был перерезан электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных актов вандализма и серьезных нарушениях в сфере телекоммуникаций.

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