07.01.2025, 08:40
Забравший жизни двоих людей молодой человек хочет выйти на свободу(1)
ФОТО:
„Алкоголь отключил у меня тормоза. Я этого не планировал“, — сказал в суде 31-летний Гевин Кютт, который отбывает наказание за убийство двух человек. Тюремные власти и прокуратура поддерживают идею досрочного освобождения его из тюрьмы.
Гевин Кютт, участвовавший в судебном заседании через видеосвязь из Таллиннской тюрьмы, рассказал, что, находясь за решеткой, он получил среднее образование и активно трудился. С ноября 2023 года он находится в открытой тюрьме, что позволяет ему работать в одной из компаний. В случае освобождения он планирует переехать в Кохтла-Ярве, где у него есть квартира. Его мать живет неподалеку, а ее сожитель предоставил бы ему работу в строительстве.
Уже подписаны?