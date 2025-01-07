ЧП и криминал
07.01.2025, 08:40

Забравший жизни двоих людей молодой человек хочет выйти на свободу

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ФОТО: Karoliina Vasli

„Алкоголь отключил у меня тормоза. Я этого не планировал“, — сказал в суде 31-летний Гевин Кютт, который отбывает наказание за убийство двух человек. Тюремные власти и прокуратура поддерживают идею досрочного освобождения его из тюрьмы.

Гевин Кютт, участвовавший в судебном заседании через видеосвязь из Таллиннской тюрьмы, рассказал, что, находясь за решеткой, он получил среднее образование и активно трудился. С ноября 2023 года он находится в открытой тюрьме, что позволяет ему работать в одной из компаний. В случае освобождения он планирует переехать в Кохтла-Ярве, где у него есть квартира. Его мать живет неподалеку, а ее сожитель предоставил бы ему работу в строительстве.

Общаясь с судьей, Кютт был довольно сдержан и спокоен, однако его прошлое отражает совсем другой образ.

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