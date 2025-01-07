Забравший жизни двоих людей молодой человек хочет выйти на свободу

Гевин Кютт, участвовавший в судебном заседании через видеосвязь из Таллиннской тюрьмы, рассказал, что, находясь за решеткой, он получил среднее образование и активно трудился. С ноября 2023 года он находится в открытой тюрьме, что позволяет ему работать в одной из компаний. В случае освобождения он планирует переехать в Кохтла-Ярве, где у него есть квартира. Его мать живет неподалеку, а ее сожитель предоставил бы ему работу в строительстве.