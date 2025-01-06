Телеканалы ERR не покажут ЧМ по хоккею, но зрители увидят важные спортивные события, проходящие в Эстонии в 2025 году

Причиной отсутствия трансляций финального турнира чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе на телеканалах ETV2 и ETV+ в 2025 году стало сокращение бюджета Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR). Об этом сообщил портал ERR Sport в понедельник, 6 января, ссылаясь на слова руководителя спортивной редакции ERR Риво Саарна, как пишет RusERR.

Саарн отметил, что в 2025 году объем прямых трансляций спортивных событий будет уменьшен: если ранее проводилось до 350 трансляций в год, то в этом году их будет на 80 меньше. Это связано с сокращениями в государственном секторе, которые затронули и спортивную редакцию ERR.

Одним из наиболее заметных изменений для зрителей станет отсутствие трансляций чемпионата мира по хоккею, который ERR показывал в последние пять лет, включая до 30 матчей турнира. В этом году этих трансляций не будет.

Тем не менее, ERR продолжит показывать другие важные спортивные события. В 2025 году зрители смогут увидеть чемпионат Европы по фигурному катанию, этапы Кубка мира по лыжному двоеборью и лыжным гонкам, первенство Европы по художественной гимнастике, а также матчи национальных сборных Эстонии по хоккею, футболу и гандболу. Также в эфире будут чемпионаты мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту и биатлону, а также матчи футбольной Премиум-лиги.

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию ISU пройдет с 27 января по 2 февраля 2025 года в Таллинне (Эстония). Ранее несколько стран отказались от проведения соревнований из-за нехватки финансирования. Изначально турнир должен был состояться в Загребе, однако в мае Федерация фигурного катания Хорватии сообщила ISU, что не сможет организовать чемпионат Европы из-за „непредвиденных обстоятельств“. Позднее от проведения турнира отказалась и Венгрия.

41-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2025 года пройдет в Таллине с 4 по 8 июня. Это станет первым турниром такого уровня, который состоится в Эстонии летом 2025 года.

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