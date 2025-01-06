Президент Международной федерации хоккея высказался относительно шансов возвращения России и Беларуси

На традиционной пресс-конференции перед церемонией вручения медалей молодёжного чемпионата мира — 2025 президент IIHF Люк Тардиф встретился с представителями СМИ. Тардифу задали вопрос о том, смогут ли Россия и Беларусь вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ и если да, то когда, в частности, к Олимпийским играм в Милане, которые состоятся через 13 месяцев.

„Для нас важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что их возвращение будет означать, что война закончилась, — объяснил он. — Но мы не будем рисковать соревнованиями или безопасностью игроков. Это для нас самое важное. Мы должны посмотреть, что произойдет в ближайшие два месяца. Мы будем ждать до последнего, но решение необходимо принять в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание игр, определить, кто приедет на Олимпиаду, заняться продвижением и всей необходимой подготовкой. Также Международный олимпийский комитет должен будет принять свои решения. Мы будем анализировать ситуацию в следующем месяце, но главный вопрос — это безопасность игроков. Мы не будем рисковать“.

После полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси командам этих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.

Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, однако их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона-2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.

В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон-2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, который проходил в августе 2024 года.

Совет IIHF заявил, что будет продолжать следить за ситуацией, а вопрос о возвращении сборных России и Беларуси к международным соревнованиям будет рассмотрен в мае 2025 года, если это будет признано безопасным.

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