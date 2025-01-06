ВИДЕО | Полицейские задержали олимпийского призера, использовав электрошокер

Согласно информации ESPN, возле пляжа Майами произошёл инцидент с участием известного американского спринтера Фреда Керли. Спортсмен попытался пройти к своему автомобилю, припаркованному в зоне, где полиция вела расследование по другому делу. Полицейские попросили его обойти территорию, однако Керли вступил в конфликт, что привело к стычке.

В ходе инцидента правоохранители применили силу, включая электрошокер, чтобы усмирить атлета. Сообщается, что девушка Керли, известный диджей из Майами Клео Рахман, пыталась разнять конфликт, но ситуация обострилась. Полицейские повалили Керли на землю и начали наносить удары по голове и спине. После применения электрошокера спортсмен был обезврежен, закован в наручники и доставлен сначала в больницу, а затем в камеру предварительного заключения.

„Я не сопротивляюсь, отстань от меня, братан!“ — заявил Керли во время инцидента, сопровождая свои слова нецензурной бранью.

Видеозаписи инцидента:

В своих сторис в Instagram Клео Рахман, известная как Dj Sky High Baby, опубликовала видео с другим ракурсом инцидента, произошедшего в Майами между её возлюбленным, спринтером Фредом Керли, и полицией.

Адвокат Фреда Керли выразил шок и недовольство по поводу действий полиции, назвав произошедшее „большим недоразумением“. Он отметил, что Керли — выдающийся спортсмен, который представлял свою страну на Олимпийских играх, и является примерным гражданином. По словам защитника, реакция полицейских была чрезмерной и явным злоупотреблением силой, выходящим за все разумные пределы.

Судья не нашел оснований для обвинения в хулиганстве или нарушениях правил полиции, поэтому Фреда Керли отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.

29-летний Керли — один из самых разносторонних спринтеров современности. Его личные рекорды впечатляют: 9,76 секунды на 100 метров, 19,76 на 200 метров и 43,64 на 400 метров. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году он завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров, а на Олимпиаде 2024 года в Париже стал третьим на той же дистанции. В 2022 году Керли стал чемпионом мира на 100 метрах, а также многократным чемпионом мира в эстафетах 4х100 и 4х400 метров.

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