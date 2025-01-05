Техно
05.01.2025, 21:12

ВИДЕО | На кенийскую деревню с неба упало огромное металлическое кольцо

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Фото с места событий
Фото с места событий
ФОТО: reuters/citizenTV | скриншот youtube

Металлическое кольцо диаметром около двух с половиной метров и весом примерно в 500 килограммов упало с неба в округе Макуени на юге Кении. Кенийское космическое агентство предполагает, что это часть космического аппарата. Об этом пишет „Радио Свобода“.

Падение кольца не причинило разрушений. Жители деревни, где это произошло, рассказали, что кольцо было раскалено докрасна, а его приземление сопровождалось громким звуком, который был слышен за несколько километров.

В сообщении Кенийского космического агентства указано, что объект, скорее всего, является частью ракеты-носителя. Обычно такие объекты должны сгорать при входе в плотные слои атмосферы или падать в безлюдных областях, например в океане. Агентство начало расследование происшествия.

Кенийская телекомпания NTV сообщает, что наиболее вероятный „хозяин“ кольца – ракета, запущенная Индийской организацией космических исследований 30 декабря с космодрома на острове Шрихарикота. Космическое агентство уже связалось с властями Индии, уведомив их, что, если его подозрения подтвердятся, Найроби будет требовать от Нью-Дели компенсации.

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