ВИДЕО | На кенийскую деревню с неба упало огромное металлическое кольцо

Падение кольца не причинило разрушений. Жители деревни, где это произошло, рассказали, что кольцо было раскалено докрасна, а его приземление сопровождалось громким звуком, который был слышен за несколько километров.

В сообщении Кенийского космического агентства указано, что объект, скорее всего, является частью ракеты-носителя. Обычно такие объекты должны сгорать при входе в плотные слои атмосферы или падать в безлюдных областях, например в океане. Агентство начало расследование происшествия.

Кенийская телекомпания NTV сообщает, что наиболее вероятный „хозяин“ кольца – ракета, запущенная Индийской организацией космических исследований 30 декабря с космодрома на острове Шрихарикота. Космическое агентство уже связалось с властями Индии, уведомив их, что, если его подозрения подтвердятся, Найроби будет требовать от Нью-Дели компенсации.

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