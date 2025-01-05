ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Пярну“ выигрывает в первом матче года

Клуб „Пярну“ подходит к матчу, занимая второе место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от тартуского клуба „Бигбанк“ всего на два очка, при этом у тартуской команды есть игра в запасе. Третье место занимает „Выру Баррус“ с 20 очками.