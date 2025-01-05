05.01.2025, 16:32
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Пярну“ выигрывает в первом матче года
„Пярну“ vs „Робежсардсе“ 15:25; 25:22; 25:18;
ФОТО:
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, пярнуский клуб „Пярну“ примет на своей площадке рижский клуб „Робежсардсе“. Матч начнется в 18:00, и все подписчики Delfi смогут увидеть его в прямом эфире.
Клуб „Пярну“ подходит к матчу, занимая второе место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от тартуского клуба „Бигбанк“ всего на два очка, при этом у тартуской команды есть игра в запасе. Третье место занимает „Выру Баррус“ с 20 очками.
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