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05.01.2025, 16:32

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Пярну“ выигрывает в первом матче года

 
„Пярну“ vs „Робежсардсе“ 15:25; 25:22; 25:18;
„Пярну“
„Пярну“
ФОТО: Andres Putting

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, пярнуский клуб „Пярну“ примет на своей площадке рижский клуб „Робежсардсе“. Матч начнется в 18:00, и все подписчики Delfi смогут увидеть его в прямом эфире.

Клуб „Пярну“ подходит к матчу, занимая второе место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от тартуского клуба „Бигбанк“ всего на два очка, при этом у тартуской команды есть игра в запасе. Третье место занимает „Выру Баррус“ с 20 очками.

На пятом месте располагается рижский клуб „Робежсардсе“ с 16 очками, а впереди него — „Екабпилс“ с 20 очками. Действующий чемпион, клуб „Сельвер/ТалТех“, замыкает таблицу, занимая седьмое место с 10 очками. На предпоследнем месте находится клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.

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