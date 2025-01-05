За рубежом
05.01.2025, 15:02

Губернатор Псковской области попросил жителей перестать запускать фейерверки, потому что это „вызывает тревогу у граждан“

 (1)
Минобороны РФ: в ночь на 4 января над областью сбили беспилотник.
Владимир Путин выслушивает губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Владимир Путин выслушивает губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
ФОТО: Mikhail Klimentyev | Scanpix

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил жителям региона, что со 2 января в области вновь действует запрет на использование пиротехнических изделий – салютов и фейерверков. Об этом пишет „Псковская губерния“.

„Напоминаю, что с 10:00 утра 2 января действует запрет на использование пиротехнических изделий - салютов и фейерверков! Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни. Нарушение данного требования влечет административную ответственность“, - сообщил Ведерников.

Нарушения фиксирует полиция и дружинники. Разрешение на запуск фейерверков действовало в регионе с полуночи 31 декабря до 10 утра 2 января.

„В связи с неспокойной обстановкой в Северо-Западном регионе и недавними инцидентами (в небе над Псковской областью и соседними регионами сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов), несанкционированное использование пиротехники вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб“, — заявил Ведерников.

Он предложил жителям области сообщать о случаях использования пиротехники в полицию и предложил „дать друг другу возможность выспаться и отдохнуть“.

В ночь на 4 января над Псковской областью сбили беспилотник, заявили в Минобороны РФ. Ещё один БПЛА, который летел через Псковскую область, сбили в районе Лужской губы в Ленобласти.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии