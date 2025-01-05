СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ сыграет с пярнуским „Садамом“

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, клуб „Виймси“ примет пярнускую команду „Садам“ на своем домашнем паркете. Игра начнется в 17:00, и её смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.