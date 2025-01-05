05.01.2025, 15:23
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ сыграет с пярнуским „Садамом“
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, клуб „Виймси“ примет пярнускую команду „Садам“ на своем домашнем паркете. Игра начнется в 17:00, и её смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Команда „Виймси“ занимает 13-е место в турнирной таблице с результатом 4 победы и 12 поражений. Последнюю победу она одержала 28 декабря в выездном матче против команды „Латвийского университета“, выиграв со счётом 94:84.
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