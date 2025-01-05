Баскетбол
05.01.2025, 15:23

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ сыграет с пярнуским „Садамом“

 
Начало в 17:00
„Виймси“
„Виймси“
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, клуб „Виймси“ примет пярнускую команду „Садам“ на своем домашнем паркете. Игра начнется в 17:00, и её смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.

Команда „Виймси“ занимает 13-е место в турнирной таблице с результатом 4 победы и 12 поражений. Последнюю победу она одержала 28 декабря в выездном матче против команды „Латвийского университета“, выиграв со счётом 94:84.

Команда „Садам“ на данный момент находится на 12-м месте с 5 победами и 10 поражениями. Под руководством нового главного тренера Кристьяна Эварта, „Садам“ одержал свою первую победу 28 декабря, победив Кейласкую баскетбольную школу со счётом 98:68.

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