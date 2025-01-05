ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ совершил камбэк в матче с „Виймси“, одержав вторую победу подряд

На первом отрезке матча „Садам“ немного отставал от „Виймси“. Спустя четыре минуты разница в счёте составила всего два очка, однако вскоре „Садам“ оказался в роли догоняющего. Игра „Виймси“ шла гладко, и по итогам первой четверти на табло горел счёт 28:16 в пользу хозяев.