Государство отказалось от идеи строить мост между материком и Муху, но ограничения для людей остались

В настоящее время на примерно 40 участков по обе стороны от порта Куйвасту наложены ограничения, связанные с потенциальными коридорами для моста. Однако, поскольку государство из-за нехватки средств завершило составление спецпланировки и постоянный мост между материком и Муху не будет построен как минимум в ближайшие десять лет, Мухуская волость хотела бы снять ограничения на строительство.

„Государственную спецпланировку завершили под предлогом нехватки денег, поэтому мы не видим необходимости сохранять такие ограничения еще 10–15 лет, ведь в ближайшее время никакого развития этой территории не будет“, – пояснила в интервью „Актуальной камере“ специалист отдела планирования волостной управы Муху Пилле Тамм.

Однако, по оценке государства, несмотря на завершение спецпланировки, нельзя исключать ее возобновления в будущем.

„Если у государства появятся интерес, деньги и желание возобновить планировку, то возможности для этого уже будут созданы. Уже есть материалы, проведены исследования, нужно будет лишь обновить их“, – сказала советник Министерства экономики и коммуникаций по вопросам пространственного планирования Марью Кайвапалу.

Исходя из этого, в волости Сааремаа считают необходимым сохранить хотя бы один коридор.

„По крайней мере, один коридор можно сохранить. Кроме того, чтобы владельцы земель могли лучше использовать свои участки, можно было бы заключить соглашение о том, что государство информирует по крайней мере за десять лет до начала работ, что участок должен быть очищен. В таком случае люди могли бы построить сарай, солнечную электростанцию, будку для снастей или что-то еще, но при этом понимали бы, что дом там строить не стоит“, – отметил старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.

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