05.01.2025, 12:49
„Интересно, каким бы он стал?“ Почти 20 лет назад пропал ребенок, которого так и не удалось найти
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В 2010 году Пилле признала своего сына мертвым. В последний раз она видела своего девятилетнего Тамбета утром 16 октября 2004 года в Кихельконна. „16 октября!“ — эту дату мать никогда не забудет. Материал Eesti Ekspress.
Тем утром библиотекарь Пилле перед выходом на работу спросила у сына, который учился в третьем классе, не принести ли ему какую-нибудь книгу. „Он сказал: приноси что угодно, только не книжки Tarkuseraamat — это такая серия. И не забирай учебник английского — он сам начал учить, — рассказывает мать. — Тамбет очень много читал“.
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