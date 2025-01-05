„Интересно, каким бы он стал?“ Почти 20 лет назад пропал ребенок, которого так и не удалось найти

Тем утром библиотекарь Пилле перед выходом на работу спросила у сына, который учился в третьем классе, не принести ли ему какую-нибудь книгу. „Он сказал: приноси что угодно, только не книжки Tarkuseraamat — это такая серия. И не забирай учебник английского — он сам начал учить, — рассказывает мать. — Тамбет очень много читал“.