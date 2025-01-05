Эстонский Экспресс
05.01.2025, 12:49

„Интересно, каким бы он стал?“ Почти 20 лет назад пропал ребенок, которого так и не удалось найти

 
ПРОПАЛ ПОЧТИ 20 ЛЕТ НАЗАД: Тамбет, живший в Кихельконна, был беспокойным мальчиком, который однажды просто не вернулся домой.
ПРОПАЛ ПОЧТИ 20 ЛЕТ НАЗАД: Тамбет, живший в Кихельконна, был беспокойным мальчиком, который однажды просто не вернулся домой.
ФОТО: erakogu

В 2010 году Пилле признала своего сына мертвым. В последний раз она видела своего девятилетнего Тамбета утром 16 октября 2004 года в Кихельконна. „16 октября!“ — эту дату мать никогда не забудет. Материал Eesti Ekspress.

Тем утром библиотекарь Пилле перед выходом на работу спросила у сына, который учился в третьем классе, не принести ли ему какую-нибудь книгу. „Он сказал: приноси что угодно, только не книжки Tarkuseraamat — это такая серия. И не забирай учебник английского — он сам начал учить, — рассказывает мать. — Тамбет очень много читал“.

Вечером сына дома не оказалось.

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