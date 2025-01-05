Финны обеспокоены ценами на алкоголь в Эстонии, но у продавцов есть для них хорошие новости

Повышение акциза на алкоголь: цены пока не изменились

С начала года акциз на алкоголь в Эстонии, как известно, вырос на 5%, однако финны заметили, что в магазинах цены остаются прежними.

Представитель SuperAlko в ответ на вопрос Ilta-Sanomat сообщил, что цены могут начать изменяться только весной, так как на складах ещё есть продукция, закупленная по более низким ценам. Также возможно, что на некоторые товары цены вообще не повысятся, поскольку продавцы возьмут увеличение акциза на себя.

Кроме того, из-за слабой экономической ситуации многие производители предлагают свою продукцию со скидками. Продавцы алкоголя прогнозируют, что в этом году цены повысятся на 2–3%.

В ближайшие годы повышение акцизов продолжится.

В начале декабря мы уже писали об алко-турах в Эстонию. Журналисты поговорили с людьми, прибывающими в Эстонию для совершения покупок в алкогольных магазинах.

Парковка у магазина Superalko переполнена автомобилями с финскими номерами. Пекка из Хейнявеси загружает багажник ящиками лонгеров и пива. Финский турист делится своими расчётами: упаковка из 12 банок ананасового лонгера в Финляндии стоит 30 евро, тогда как в Эстонии за те же деньги можно купить упаковку из 24 банок.

По словам кассира магазина Айве, лонгеры и пиво остаются неизменными хитами среди финских покупателей. „Сейчас также популярны красные вина“, – добавляет она.

Разница в ценах обусловлена, в первую очередь, акцизами. Например, налог на пиво в Эстонии почти в три раза ниже, чем в Финляндии. Тем не менее, эстонское правительство намерено ежегодно увеличивать акциз на алкоголь на 5% в период с 2025 по 2028 годы.

Несмотря на это, финны продолжают ездить в Эстонию за алкоголем. В 2023 году 58% всего алкоголя, ввезённого в Финляндию, поступило из Эстонии, а для сидра и лёгких коктейлей этот показатель достиг 81%.

По мнению туристов, такие поездки выгодны при больших закупках. „Если у вас есть машина, можно купить намного больше“, – считает Пекка из Турку.

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