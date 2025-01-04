В порту под Копенгагеном было замечено 20 неопознанных дронов. Полиция Дании ведет расследование

Как сообщил очевидец, 3 января в порту Кёге находилось около 20 дронов, которые затем быстро улетели в сторону залива. Прибывшие на место полицейские зафиксировали лишь четыре крупных беспилотника над пристанью Кёге.

Сотрудники датской полиции устанавливают общее количество дронов и кому они принадлежат. Разрешений на полеты в этом районе на момент происшествия выдано не было.

Associated Press также отмечает, что полиция изучает другие инциденты с беспилотниками „на фоне опасений в связи с российскими гибридными атаками“ в европейских странах.

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