ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1046-й день) | Ленинградская область пережила самый интенсивный налет украинских беспилотников с начала войны

ВСУ: в небе над Украиной сбито 34 дрона

Российские военные атаковали Украину 81 бесплотником, украинская ПВО сбила 34 дрона, еще 47 беспилотников были локационно потеряны, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Под удар попали Полтавская, Сумская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

В Черниговской и Сумской областях в результате атаки беспилотников повреждены частные дома, сообщили ВСУ.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 16 украинских дронов, в Пулково вводили ограничения на полеты

Российские средства ПВО в ночь на 4 января уничтожили 16 украинских беспилотников, заявили в российском Минобороны.

Дроны были сбиты над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Над территорией Ленобласти в районе Лужской губы Финского залива было уничтожено 4 беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным телеграм-канала „Осторожно, новости“, беспилотник пытался атаковать морской порт Усть-Луга, там объявляли эвакуацию сотрудников.

В петербургском аэропорту Пулково дважды за ночь и утро 4 января вводили ограничения на полеты.

В Белгородской области в результате атаки беспилотников житель села Прелестное получил осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Киевской области выросло число жертв атаки 3 января

Раненная во время атаки на Киевскую область 3 января молодая девушка скончалась в больнице, сообщили в администрации Киевской области.

Число жертв атаки беспилотников выросло до 2 человек. Ранее сообщалось о том, что в результате налета „шахедов“ на Киевскую область 3 января погиб мужчина.

Еще два получивших ранения человека находятся в больнице.

Причинами и гибели, и ранений были обломки сбитых беспилотников.

В Сумской области в результате авиаудара ранены три человека

Двое детей и один взрослый получили ранения в результате российского авиаудара в Сумской области.