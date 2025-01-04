ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1046-й день) | Ленинградская область пережила самый интенсивный налет украинских беспилотников с начала войны
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
ВСУ: в небе над Украиной сбито 34 дрона
Российские военные атаковали Украину 81 бесплотником, украинская ПВО сбила 34 дрона, еще 47 беспилотников были локационно потеряны, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Под удар попали Полтавская, Сумская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.
В Черниговской и Сумской областях в результате атаки беспилотников повреждены частные дома, сообщили ВСУ.
Минобороны России отчиталось об уничтожении 16 украинских дронов, в Пулково вводили ограничения на полеты
Российские средства ПВО в ночь на 4 января уничтожили 16 украинских беспилотников, заявили в российском Минобороны.
Дроны были сбиты над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Над территорией Ленобласти в районе Лужской губы Финского залива было уничтожено 4 беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, пострадавших и разрушений нет.
По данным телеграм-канала „Осторожно, новости“, беспилотник пытался атаковать морской порт Усть-Луга, там объявляли эвакуацию сотрудников.
В петербургском аэропорту Пулково дважды за ночь и утро 4 января вводили ограничения на полеты.
В Белгородской области в результате атаки беспилотников житель села Прелестное получил осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Киевской области выросло число жертв атаки 3 января
Раненная во время атаки на Киевскую область 3 января молодая девушка скончалась в больнице, сообщили в администрации Киевской области.
Число жертв атаки беспилотников выросло до 2 человек. Ранее сообщалось о том, что в результате налета „шахедов“ на Киевскую область 3 января погиб мужчина.
Еще два получивших ранения человека находятся в больнице.
Причинами и гибели, и ранений были обломки сбитых беспилотников.
В Сумской области в результате авиаудара ранены три человека
Двое детей и один взрослый получили ранения в результате российского авиаудара в Сумской области.
По словам местной администрации, управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку, под завалами могут быть люди.
Ленобласть подверглась самой масштабной атаке с начала войны
Ленинградская область пережила самый интенсивный налет украинских беспилотников с начала войны, пишет DW. В ночь на 4 января ПВО уничтожило четыре дрона. В результате обстрела в петербургском аэропорту Пулково дважды вводился план „Ковер“, что привело к задержкам рейсов. Минобороны РФ сообщило о сбитии 26 БПЛА в нескольких областях, включая Ленинградскую, а также восьми ракет ATACMS.
Член ХСС и председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал не торопиться заключать краткосрочную сделку с Путиным по миру в Украине.
Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, предостерег страны Запада от поспешных решений, касающихся прекращения боевых действий в Украине. Он подчеркнул, что Запад не должен предлагать России краткосрочные сделки с Владимиром Путиным, а вместо этого должен установить четкие рамки для мира. Вебер отметил, что Путин продолжает придерживаться имперского мышления, и предупредил, что западные страны, в частности США, могут в будущем сократить поддержку европейских союзников, что потребует от Европы большей самостоятельности в вопросах обороны. Об этом пишет DW.
По его мнению, Европе необходимо развивать совместные усилия по укреплению обороны, включая закупки оружия, создание щита противоракетной обороны и усиление киберзащиты. Вебер также подчеркнул важность совместной охраны восточной границы Европы.