В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых подростков по подозрению в подготовке теракта, сообщило агентство „Интерфакс“ со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. Среди задержанных — граждане России 2007 и 2008 годов рождения, двое из них несовершеннолетние.

„ФСБ задержаны четверо граждан России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещённой на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге“, — рассказалустройства и представители силового ведомства.

В ФСБ заявили, что задержанные „разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации“ и планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Екатеринбурге. По данным ведомства, двое из задержанных „также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области“ в ночь на 22 декабря 2024 года.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 („Приготовление к террористическому акту“), ч. 3 ст. 222.1 („Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств“) и ч. 2 ст. 223.1 („Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств“) УК РФ. Сейчас сотрудники ведомства собирают доказательства преступной деятельности задержанных.

Во время обысков у задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями по его изготовлению и другие улики. В отношении подростков возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ и их изготовлении.

Российские государственные СМИ опубликовали видеозапись с задержанными. На одном из видео подросток признаётся, что в августе 2023 года увлёкся праворадикальными взглядами, подписался на неонацистские каналы в Telegram и под их влиянием начал выступать против сотрудников полиции. При каких условиях записывалось видео, не уточняется.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по сбору доказательств и выяснению всех обстоятельств.

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