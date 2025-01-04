Эксперт о танкере Eagle S: якорь не может незаметно волочиться по дну десятки километров

Якорь не может незаметно волочиться десятки километров, говорит морской капитан Магнус Винберг. По его словам, при правильной фиксации и исправном оборудовании якорь не может случайно упасть в открытом море. Если это случится, замедление судна будет сразу заметно на мостике.

В Финском заливе 25 декабря были повреждены коммуникационные кабели и кабель связи. Полиция подозревает, что повреждения были вызваны якорем танкера Eagle S. На дне моря обнаружены следы, которые свидетельствуют о том, что якорь волочился десятки километров.

– Якоря грузовых судов весят десятки тонн, и чем больше судно, тем тяжелее якорь, – замечает Винберг. – Якоря на грузовых судах служат для швартовки и ожидания, а также они выполняют роль аварийных тормозов.

Обычно на судне два носовых якоря.

– Якоря фиксируются тройной системой: тормозом, зажимом и цепью. Чтобы якорь упал, все фиксаторы должны быть освобождены, что маловероятно, — подчеркивает Винберг.

Если якорь падает на ходу, это может повредить корпус и вывести судно из-под контроля. Якорная цепь прикреплена слабым звеном, которое должно разорваться при бесконтрольном падении якоря.

– Если якорь упадет, это сразу станет заметно из-за замедления судна. На мостике быстро поймут, что что-то не так, – говорит Винберг.

В случае падения якоря при медленной скорости или в шторм это может быть менее заметно, но судно все равно не будет вести себя нормально. Падение якоря может повредить корпус и повлиять на управление.

Танкер Eagle S, задержанный у берегов Порвоо, считается частью теневого флота России, не попадающего под западные страховые покрытия. Теневой флот помогает России обходить санкции, транспортируя нефть. О состоянии этих судов и квалификации экипажа мало что известно.