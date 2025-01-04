Эксперт о танкере Eagle S: якорь не может незаметно волочиться по дну десятки километров(1)
По словам морского капитана Магнуса Винберга, падение якоря сложно не заметить на капитанском мостике. Об этом пишет портал yle.
Якорь не может незаметно волочиться десятки километров, говорит морской капитан Магнус Винберг. По его словам, при правильной фиксации и исправном оборудовании якорь не может случайно упасть в открытом море. Если это случится, замедление судна будет сразу заметно на мостике.
В Финском заливе 25 декабря были повреждены коммуникационные кабели и кабель связи. Полиция подозревает, что повреждения были вызваны якорем танкера Eagle S. На дне моря обнаружены следы, которые свидетельствуют о том, что якорь волочился десятки километров.
– Якоря грузовых судов весят десятки тонн, и чем больше судно, тем тяжелее якорь, – замечает Винберг. – Якоря на грузовых судах служат для швартовки и ожидания, а также они выполняют роль аварийных тормозов.
Обычно на судне два носовых якоря.
– Якоря фиксируются тройной системой: тормозом, зажимом и цепью. Чтобы якорь упал, все фиксаторы должны быть освобождены, что маловероятно, — подчеркивает Винберг.
Если якорь падает на ходу, это может повредить корпус и вывести судно из-под контроля. Якорная цепь прикреплена слабым звеном, которое должно разорваться при бесконтрольном падении якоря.
– Если якорь упадет, это сразу станет заметно из-за замедления судна. На мостике быстро поймут, что что-то не так, – говорит Винберг.
В случае падения якоря при медленной скорости или в шторм это может быть менее заметно, но судно все равно не будет вести себя нормально. Падение якоря может повредить корпус и повлиять на управление.
Танкер Eagle S, задержанный у берегов Порвоо, считается частью теневого флота России, не попадающего под западные страховые покрытия. Теневой флот помогает России обходить санкции, транспортируя нефть. О состоянии этих судов и квалификации экипажа мало что известно.
Финская береговая охрана арестовала судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.
Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.