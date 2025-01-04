04.01.2025, 15:05
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ взял реванш у латвийского топ-клуба(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 4 января, в матче эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичная команда „Калев/Крамо“ обыграла на своей площадке рижский клуб „Зелли“ со счетом 79:67. На матче присутствовало 1162 зрителя.
„Калев/Крамо“ уступил первую четверть со счетом 14:17, но во второй набрал 31 очко против 18 у соперников, обеспечив к перерыву преимущество в 10 очков.
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