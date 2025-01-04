04.01.2025, 15:05
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Калев/Крамо“ взять реванш у топ-клуба Латвии?(1)
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в матче эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичная команда „Калев/Крамо“ примет на своей площадке рижский клуб „Зелли“. Игра начнется в 19:00 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
На данный момент в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Калев/Крамо“ занимает третье место с 11 победами и тремя поражениями. Второе место у рижского „Зелли“ с рекордом 15-3.
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