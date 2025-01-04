СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Калев/Крамо“ взять реванш у топ-клуба Латвии?

В этом сезоне команды уже встречались, и в Риге победу одержал „Зелли“ со счётом 84:70. Главный тренер „Калев/Крамо“ Хейко Раннула отметил, что в той игре команда не была в оптимальной форме, что связано с последствиями международных матчей и травмами игроков. В этот раз команда находится в процессе восстановления и адаптации новых игроков, но тренер верит в улучшение игры и подготовленность к матчу.